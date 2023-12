Kwakman pleit voor ingrijpende maatregel: ‘Ik gruwel, ik schreeuwde naar de tv’

Zondag, 3 december 2023 om 20:37 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:42

Kees Kwakman pleit voor ingrijpende voorzorgsmaatregelen bij hoofdblessures. De analyticus laat tijdens de uitzending van Dit was het Weekend weten te zijn geschrokken van de botsing tussen Quilindschy Hartman en Jordan Teze in de topper tussen Feyenoord en PSV (1-2). Beide spelers lagen zichtbaar aangeslagen op de grond, maar alleen Teze werd gewisseld. Vreemd, vindt Kwakman.

In de vijfde speelminuut botste Hartman langs de zijlijn hard op het hoofd van de PSV-verdediger, waarna beiden naar de grond gingen. Na enkele medische tests wilde de Feyenoorder verder spelen, maar hij moest in de rust alsnog achterblijven in de kleedkamer. Teze werd direct na de botsing gewisseld.

“Ik vond het een rare actie van Hartman, die eigenlijk helemaal niet meer bij de bal kon”, stelt Kwakman in het programma van ESPN. “Het eerste wat ik dacht toen ik deze beelden zag vanaf de bank: wisselen. Gewoon meteen wisselen. Eruit. Allebei.”

“Moet je kijken hoe ze vallen”, wijst Kwakman geschrokken naar de beelden. “Zolang hier geen protocol voor is... Kijk hoe ze vallen jongens. Nu testen de medici alleen even snel met een lampje en ze kunnen weer door.”

“Ik snap het ook wel hoor. Je wil als speler natuurlijk niet na tien minuten al gewisseld worden. Maar als je deze jongen zó op de grond ziet vallen, dan weet je toch gewoon dat het mis is. Gelukkig zie je dit niet heel vaak, maar ik gruwel hiervan.”

“Zeker Teze ook. Ze stonden best wel lang langs de kant, maar ik schreeuwde echt naar de tv: ‘Haal hem eruit!’ Ze zaten maar een beetje te voelen”, besluit Kwakman. “Ze hadden het vrij snel door bij Teze, maar hij stond daar toch nog lang.”

Kenneth Perez sluit zich volledig aan bij de woorden van zijn collega. “Ik vind het ook. Het is gewoon gevaarlijk, want je hoort van mensen die er verstand van hebben dat je er later veel last van kan krijgen. Jaren later kan je nog last van duizeligheid hebben.”