Kwakman lyrisch na Arsenal - Paris Saint-Germain: 'Die kan wel voetballen, hè. Jezus'

Arsenal verloor dinsdag met 0-1 van Paris Saint-Germain in de halve finale van de Champions League. Toch heeft Kees Kwakman genoten van één van de spelers van de verliezende ploeg uit Noord-Londen.

''Die Rice, die kan ook wel voetballen, hè? Jezus'', is Kwakman in Voetbalpraat enorm onder de indruk van de Engelse middenvelder van Arsenal.

''Hij ging wel in de fout bij de eerste goal'', werpt Mario Been direct op. Rice stond niet dicht genoeg bij Ousmane Dembélé, die vanaf de rand van het penaltygebied de 0-1 binnenschoot voor de bezoekers uit Parijs.

''Dat is wel zo. Maar er hangt altijd een beetje over hem dat het een simpele speler is. Balletje breed enzo. Maar als je toch ook ziet hoe hij versnellingen maakt en ook mensen uitspeelt'', is Kwakman een groot bewonderaar van Rice,. ''Die ene kans van Trossard was ook door hem voorbereid.''

''Ik ben al heel lang geleden gestopt. Maar ik vind het gewoon een beetje gemeen. Die gasten kunnen zó verschrikkelijk goed voetballen'', kijkt de analist uit Volendam met veel genoegen naar de hedendaagse topvoetballers.

''Ik heb het er weleens over met vrienden. Ik heb op het veld gestaan in de Eredivisie, en dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Maar bij de spelers op het allerhoogste niveau lijkt het of het heel makkelijk is. Zo goed zijn die gasten, het is te bizar voor woorden'', vult Ali Boussaboun zijn tafelgenoot aan.

''Maar het is ook leuk. Dit is zó leuk om naar te kijken. Met twee teams die naar voren willen spelen. Het is genieten om zulke spelers aan het werk te zien'', aldus Kwakman.