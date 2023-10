Kwakman legt vinger op de zere plek bij Ajax: ‘Hij komt overal te laat’

Donderdag, 5 oktober 2023 om 21:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:37

Kees Kwakman denkt dat Ajax veel beter kan spelen dan het nu laat zien. De analyticus laat na afloop van het Europa League-duel tussen AEK Athene en Ajax (1-1) in de studio van ESPN weten dat hij geschrokken is van het gebrek aan organisatie in de ploeg. Onder meer Josip Sutalo heeft in de ogen van de analyticus steken laten vallen.

“Het belangrijkste wanneer je verdedigt is compact staan”, zo leidt Kwakman zijn verhaal in. “Als je ziet hoe ver de linies uit elkaar staan bij Ajax op het moment dat er drukgezet wordt, dan kun je daar gewoon niet tegenop verdedigen. Het maakt dan niet eens uit wie je op het middenveld neerzet, want het valt gewoon niet te veredigen. Ik denk dat Taylor wel veertien kilometer gelopen heeft.”

“Die Sutalo, buiten het feit dat hij aan de bal ook gewoon niet goed is, komt in ruimtes te verdedigen die hij nog nooit heeft gezien. Hij moet plotseling doordekken tot over de middellijn en daarna weer naar de rechtsbackpositie. Hij komt overal te laat. De basis klopt gewoon totaal niet.”

“En dan in balbezit. Er is gewoon géén positiespel. Dat is er gewoon niet!”, besluit Kwakman. “Ik denk dat je met deze selectie... Voor de wedstrijd hadden we het erover dat ze veel minder moeten weggeven en dat de ruimtes kleiner moeten worden. Met elke selectie kan je dat in principe voor elkaar krijgen. Het kan toch niet zo zijn dat Ajax iedere wedstrijd 24 doelpogingen tegenkrijgt?”

Kenneth Perez sluit zich aan bij zijn collega en concludeert dat er iets volledig misgaat in de communicatie. “Blijkbaar is het tactische plan gewoon niet duidelijk bij die jongens. Of die jongens moeten het gewoon écht niet kunnen uitvoeren.”

Tegelijkertijd ziet Marciano Vink dat vooral de veldbezetting erg amateuristisch is, al noemt de analist geen directe reden daarvoor. “Als je in balbezit gewoon niet zo goed bent, dan kun je staan waar je wil. Maar dan heb je gewoon een probleem. Ze maken gewoon veel meer meters dan nodig, want als je compact staat dan hoef je niet eens zo veel te lopen.”

“Die gasten op het middenveld zijn kapot”, vervolgt Vink. “Achterin weten ze überhaupt niet wat ze doen. Van aansluiten hebben ze nog nooit gehoord, dus het veld wordt groot. En voorin zijn ze na zestig of zeventig minuten helemaal op en verdedigen ze niet meer mee terug”, aldus de analist.