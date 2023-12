Kwakman leest Slot tussen regels door: ‘Hij is niet tevreden over die spelers'

Arne Slot is niet tevreden over zijn buitenspelers, zo merkt Kees Kwakman op uit de woorden van de trainer van Feyenoord na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel met FC Volendam (3-1). Hoewel Slot niet letterlijk uitspreekt dat het rendement van zijn vleugelspitsen donderdagavond te laag lag, is duidelijk dat de coach niet tevreden is. Ook doelpuntenmaker Santiago Gimenez speelde in de ogen van de keuzeheer ‘92 minuten’ niet best.

“Vandaag was het een heel matige wedstrijd”, concludeert Slot voor de camera van ESPN. “Je moet de tegenstanders daar ook de credits voor geven, maar ik vraag me af of ze meer dan één balcontact in onze zestien hebben gehad.”

Lang zag het ernaar uit dat Feyenoord tegen een 1-1 gelijkspel zou aanlopen, maar een rake kopbal brak diep in de extra tijd de ban. “Ik ben superblij dat ik Santiago in mijn elftal heb, maar zijn eerste 92 minuten waren niet zijn beste minuten van zijn carrière.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Maar je laat hem toch staan omdat hij een goal kan maken, hoe slecht hij ook speelt. Ik had ook niet het gevoel dat we nu de ene na de andere grote kans uitspeelden. Dan kan ik me wel voorstellen dat de frustratie oploopt.”

“Volgens mij hebben we alle aanvallers ook opgebruikt. Ik vond dat Paixão heel weinig initiatief nam, terwijl ik zag dat die linksback al constant aan het rekken en strekken was. Uiteindelijk kon ik Javairô Dilrosun inbrengen.”

“Het is niet dat hij het normaal niet goed doet, maar hij heeft nog een aantal jongens voor zich die in de hiërarchie nog wat hoger zaten”, besluit Slot. “Gezien het spel van hem en het spel van een aantal anderen kan het zomaar zijn dat hij weer wat geklommen is in de hiërarchie.”

Kwakman maakt uit de woorden van Slot op dat hij in algemene zin niet tevreden is over het optreden van zijn buitenspelers. “Hij is niet tevreden over ze en daar heeft hij het al een aantal weken over. Hij heeft al zeven buitenspelers.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties