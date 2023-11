Kwakman laat zien bij wie goal van Ajax begon: ‘Die speelt met vertrouwen’

Zondag, 5 november 2023 om 17:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:56

Kees Kwakman is voorzichtig positief over de eerste helft die Josip Sutalo afleverde tegen sc Heerenveen. De analist van ESPN heeft het idee dat de verdediger van Ajax met meer vertrouwen speelt dan de afgelopen weken het geval was.

Ajax had het lastig in de openingsfase tegen Heerenveen, maar wist zijn eerste echte kans in de 25ste minuut direct af te ronden. Steven Berghuis had een splijtende steekpass in huis op Steven Bergwijn, die achter de defensie van Heerenveen vandaan kwam en de bal kon binnenglijden: 1-0.

De aanval van Ajax begon bij Sutalo, die ondanks druk van Heerenveen zijn ploeggenoot Jorrel Hato wist te bereiken, waardoor Ajax eronderuit speelde. Uiteindelijk ontstond daar dus het doelpunt van Bergwijn uit.

"Sutalo speelt met iets meer vertrouwen. Dat blijkt ook uit de beslissing die hij neemt, zoals hier bij die goal. Dit is een hele goede goal van Ajax. Bergwijn loert erop en maakt een goede loopactie. Berghuis strooit sowieso met goede passes vandaag."



Het doelpunt had een luchtje van buitenspel. "Wij dachten echt buitenspel, maar het blijkt gelijk te zijn", aldus Kwakman. "Ze zullen het wel goed hebben gezien."

Vlak voor rust kwam Ajax op 2-0 via Brian Brobbey. "Een fantastische goal. Van den Boomen heeft een geweldige trap, dat laat hij zien als hij speelt. Brobbey kopt hem fantastisch binnen, maar dat geldt zeker ook voor de goal aan de overkant daarna." Luuk Brouwers maakte er met het hoofd 2-1 van, waardoor Heerenveen nog volop in de wedstrijd zit.

Ajax moet proberen om Brobbey meer ondersteuning vanuit het middenveld te geven, vindt Kwakman. "Ik vind dat Brobbey te vaak alleen staat. Kenneth Taylor zou misschien meer moeten bijsluiten, maar die speelt heel veel in de controle, waardoor dat onderdeel nu wel beter georganiseerd is. Ook Kristian Hlynsson zou meer kunnen bijsluiten."