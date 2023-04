Kwakman kijkt op van woorden Van Nistelrooij: ‘Dit is toch niet fair voor hem?'

Zondag, 23 april 2023 om 14:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 14:42

Ruud van Nistelrooij heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn keuze voor Ibrahim Sangaré. De trainer van PSV kiest ervoor om in de topper tegen Ajax met de Ivoriaans international te starten in plaats van Erick Gutiérrez vanwege de arbeidsethos van Sangaré op de trainingen. Analist Kees Kwakman kan zich niet helemaal vinden in de woorden van de PSV-trainer.

“Sangaré heeft fantastisch gereageerd op het feit dat hij gepasseerd werd”, verklaart Van Nistelrooij zijn wijziging op het middenveld voor de camera van ESPN. “Dat had hij nog niet eerder meegemaakt. Hij is uit een ander vaatje gaan tappen op trainingen. Hij wilde deze wedstrijd absoluut niet missen, en dat heb ik teruggezien. Dan kun je niet om hem heen. Het zijn beide verdedigende middenvelders, maar nu hebben we complementaire middenvelders naast Guus Til en Joey Veerman.”

Kwakman vindt de uitleg van Van Nistelrooij erg oppervlakkig. “Hij ziet op trainingen dat hij heel goed zijn best doet en getergd is. Ik vind het richting Guti niet helemaal fair, want heeft hij dan niet getraind, of? Ik kan er geen chocola van maken. Dat duo ligt ook wel heel dicht bij elkaar. Veerman ligt natuurlijk weer buiten de discussie, terwijl ik wel snap wat hij zegt over Til. Ik denk namelijk niet dat je met Sangaré, Veerman én Simons op het middenveld kan spelen. Met Til heb je iemand die zowel vooruit als achteruit altijd zijn meters maakt.”

“Het blijft gewoon wel afwachten met Sangaré en of hij zijn verdedigende werk doet”, vervolgt Kwakman. “Aan de andere kant pakt hij ook weleens een balletje af en af en toe wint hij ook weleens een duel. We moeten ook niet net doen of Sangaré nooit iets goed doet.”