Kwakman is diep onder indruk van één Ajax-speler; Perez ziet ‘Bambi’ spelen

Kees Kwakman is erg lovend over het optreden van Ahmetcan Kaplan. De centrumverdediger van Ajax maakte tijdens het Conference League-duel met Aston Villa (0-0) veel indruk op de analyticus. Kenneth Perez sluit zich aan bij zijn collega en ziet veel meer in de Turkse verdediger dan in Josip Sutalo.

“We hebben pas twee wedstrijden gezien van hem, maar Kaplan is tot nu toe wel een echte versterking gebleken”, benadrukt Kwakman na afloop van de wedstrijd in de studio van ESPN. “Je moet hem natuurlijk niet te vroeg prijzen, maar vergeleken met wat Josip Sutalo brengt is dit wel echt een fikse verbetering.”

“Hij wordt niet zenuwachtig aan de bal. Soms krijgt hij de bal en dan ben je benieuwd hoe hij het oplost, maar hij is niet onder de indruk. Hij staat verdedigend zijn mannetje en zit er kort op.”

“Vanaf het moment dat hij erin kwam, is Ajax ook gegroepeerder en meer naar achteren gaan spelen. Sutalo hebben we daarentegen alleen in een Ajax aan het werk gezien dat alle kanten op ging en open stond”, aldus Kwakman.

Perez is het eens met zijn tafelgenoot. “Vergelijk het eens met een linksbenige centrale verdediger aan de andere kant, die zelfs bij Barcelona heeft gespeeld”, doelt de analist op Clément Lenglet van Aston Villa. “Dat is toch een houten klaas! En aan de bal is het gewoon Bambi.”

“De zekerheid en het oriëntatievermogen van Kaplan zijn wel echt van een ander niveau, hoor. Die rust, de opbouwende kwaliteiten en de lange bal heb ik echt niet bij Sutalo gezien”, vindt Perez.

Marciano Vink, aanwezig in de Johan Cruijff ArenA, vindt dat ook Jorrel Hato de complimenten verdient. “Hato vond ik echt fantastisch spelen. Ook Gooijer had best wel een goede wedstrijd. Het blok staat wel redelijk nu met die drie centrumverdedigers en de twee middenvelders ervoor.”

