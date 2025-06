Geen discussie over eerste spits bij PSV: 'Want die gozer is écht heel goed'

Luuk de Jong is vanaf dinsdag officieel clubloos, daar zijn contract bij PSV op 30 juni afloopt. Waar ligt de toekomst van de 34-jarige aanvaller? In Voetbalpraat wordt zijn status als voetballer onder de loep genomen.

''Je kan je toch niet voorstellen dat hij niet meer gaat spelen? Als liefhebber wil je hem er nog één seizoen bij houden'', hoopt commentator Teun de Boer dat De Jong nog minstens een jaar in Eindhoven te bewonderen is.

Ricardo Pepi, die maandenlang moest revalideren na een zware knieblessure, lijkt de voorkeur te krijgen van Peter Bosz in de spitspositie. De Boer vindt het niet meer dan logisch dat de Amerikaanse aanvaller de voorkeur krijgt boven De Jong.

''Want die gozer is écht heel goed. Of de Jong er nog zin in heeft en of hij daar dan nog mee bezig is in zijn hoofd, dat zal hij zich wel afvragen. Waarom moet het anders zo lang duren?'', vraagt De Boer zich hardop af.

Danny Koevermans heeft daar wel een verklaring voor. ''Hij heeft een soort status opgebouwd dat ze dit nog even toelaten en dat hij dit kan doen. Ik moet bij Pepi nog zien of hij terugkomt op het niveau dat hij had voordat hij geblesseerd raakte.''

Kees Kwakman denkt dat De Jong het wel zal snappen, mocht Bosz hem daadwerkelijk passeren. ''Hij zou toch ook moeten kunnen begrijpen dat PSV naar de toekomst moet kijken en dat Pepi het fantastisch deed voor zijn blessure? Als het goed is, gaat hij ook geld opleveren voor PSV.''

Volgens Kwakman is het niet uitgesloten dat De Jong in de herfst van zijn loopbaan aast op een avontuur elders. ''Het kan ook dat er nog andere dingen lopen en dat hij een avontuurtje wil op een wat lager niveau. Zonder een beetje druk. Daar geef ik hem groot gelijk in. Lekker in het zonnetje ergens wat ballen erin koppen.''