Kwakman haalt Ajacied compleet door het slijk: ‘Dat is toch geen omschakeling?!’

Zondag, 8 oktober 2023 om 15:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:21

Kees Kwakman was tijdens de eerste helft van Ajax - AZ (ruststand 0-1) vol ongeloof bij een actie van Kenneth Taylor. De analist zag de middenvelder nauwelijks omschakelen bij de openingstreffer van Vangelis Pavlidis. "Dat is toch geen omschakeling?! Dan moet je terugsprinten!", exclameert Kwakman bij ESPN.

Terwijl de beelden worden ingestart wijst Kwakman op de omschakeling van Taylor. "Let op Taylor", begint de analist. "Let op hoe hij omschakelt." Taylor is zachtjes joggende te zien. "Dat is toch geen omschakeling?! Dan moet je terugsprinten!"

Kwakman vindt echter dat ook AZ eer toekomt. "Dat balletje van Van Brederode op Clasie is heel goed en dan ben je weg. En Pavlidis heeft er heel goed gevoel voor om deze loopactie te maken. Hij wacht op het goede moment, zodat Medic moet kiezen. Omdat Pavlidis wat wacht, moet Medic ook wachten. Daar heeft hij heel goed gevoel voor."

?? Vangelis Pavlidis jaagt vlak voor rust de 0-1 binnen voor @AZAlkmaar! ??#ajaaz — ESPN NL (@ESPNnl) October 8, 2023

"En hij schiet hem heel overtuigend in", rondt Kwakman zijn lofzang op AZ af. Pavlidis maakte zijn tiende competitiegoal van het seizoen en scoorde voor de achtste keer op rij sinds de seizoenstart. Alleen Johan Cruijff deed het beter: de legendarische nummer veertien maakte er in het seizoen 1966/67 veertien op rij.

'Medic toch een van de uitblinkers'

Ondanks Medic' negatieve rol bij de 0-1 vond Kenneth Perez de verdediger toch een van de uitblinkers aan Ajax-zijde. "Maar zo dicht bij de goal moet je gewoon proberen te blokken", zegt de analist wel.

"Ik snap wel dat de keeper een hoek kiest", vervolgt Perez, "Maar de hoek voor Pavlidis is zo scherp dat Medic gewoon moet proberen te blokken."

Mocht Ajax zondag verliezen, blijft het in ieder geval deze speelronde in de degradatiezone. De ploeg van Maurice Steijn zou dan na zes duels op vijf punten staan, met een negatief doelsaldo van -4. Ajax wist tot dusver slechts één Eredivisie-duel – de openingswedstrijd tegen Heracles Almelo – in winst om te zetten.