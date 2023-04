Kwakman geniet van PSV - Ajax: ‘Hij was echt goed, en Koeman zit op de tribune’

Zondag, 23 april 2023 om 18:45 • Mart van Mourik

Kees Kwakman is erg te spreken over het optreden van Joey Veerman tegen Ajax. De middenvelder piekt volgens de analyticus op het juiste moment, want onder meer bondscoach Ronald Koeman zag vanaf de tribune hoe PSV met 3-0 zegevierde. “Veerman is met vlag en wimpel geslaagd”, vindt Kwakman.

“Veerman was echt goed vandaag”, concludeert Kwakman na afloop voor de camera van ESPN. “Met de bondscoach op de tribune heeft hij wel even een seintje afgegeven. Zo van: vergelijk mij even met die andere drie die bij Ajax meespeelden. Hij heeft nu een streepje voor op hen. Volgende week is de bekerfinale, dus dan is het opnieuw een uitdaging voor hem om het in een grote wedstrijd te laten zien. Vandaag is hij in ieder geval met vlag en wimpel geslaagd.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Niet alleen Veerman, maar ook Ibrahim Sangaré kon rekenen op positieve woorden van de analyticus. “Van tevoren hebben we het gehad over Sangaré. Eerlijk is eerlijk, die speelde vandaag echt goed. Hij speelde in de discipline en deed geen rare dingen aan de bal. Dan is het een speler die wel bruikbaar is in dit soort wedstrijden. Simons heeft het extra stukje kwaliteit, zeker als hij de ruimte krijgt. Dan is hij heel moeilijk tegen te houden en heeft hij ook goed oog voor zijn medespelers”, aldus Kwakman, die eveneens Xavi Simons benoemt.

“Waar hij zelf de bal in de eerste helft niet kreeg van Luuk de Jong, gaf hij hem kort na de pauze goed mee aan Bakayoko. Hij is een wapen voor PSV”, zegt Kwakman over Simons, die erg belangrijk was voor de Eindhovenaren. De twintigjarige middenvelder nam vanaf de penaltystip zelf de tweede treffer voor zijn rekening, terwijl hij na een fraaie dribbel de assist verzorgde op De Jong bij de 3-0.