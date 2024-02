Kees Kwakman staat perplex van Ajax: ‘Hij snapt er helemaal niks van’

De analisten van ESPN zijn geen moment onder de indruk geraakt van Ajax in de heenwedstrijd in de Conference League tegen Bodø/Glimt. De Amsterdammers keken lange tijd tegen een 0-2 achterstand aan, maar ontsnapten in blessuretijd door goals van Branco van den Boomen (penalty) en Steven Berghuis.

"Dit is een gênante vertoning van Ajax, dat prat gaat op geweldige speler met geweldige kwaliteiten", begint Kenneth Perez zijn analyse in Studio Europa. "Dit is in de verste verte niet waar Ajax mee geassocieerd moet willen worden. De lat ligt niet waar hij normaal ligt bij Ajax."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"De staf krijgt het ook niet voor elkaar om een manier te vinden om op een goede manier druk te zetten", vult Kees Kwakman aan. "Als de tegenstander een foefje heeft, hebben ze geen enkel idee. Er zit niks anders op dan de ruimte achterin kleiner te maken. Met Brobbey heb je wel snelheid voorin."

Kwakman benadrukt dat de ruimtes op het veld veel te groot zijn bij Ajax. "Als Henderson in deze ruimtes moet verdedigen, is ook hij geen aanwinst voor Ajax. Eigenlijk is er nog maar één manier en dat is inzakken. Of je nou tegen PSV speelt of Heerenveen. Ook thuis tegen NEC."

"Forbs snapt er helemaal niks van", gaat Kwakman verder. "Die snapt niet dat als de bal er voorbij is, hij als middenvelder moet fungeren. Die jongens hebben individueel geen benul."

Return

Perez denkt desondanks dat er kansen liggen volgende week. "Maar ze moeten de wedstrijd anders benaderen. Ze moeten de wedstrijd benaderen zoals tegen PSV. Achterin moeten ze compact staan. Laat hen maar het spel maken in de kleine ruimte."

"Ze moeten niet doen alsof ze Ajax zijn en beter zijn dan Bodø/Glimt. Ze zijn een soort van Ajax en ze zijn slechter dan Bodø/Glimt, dus laat hen het spel maar maken. Nu heb je het gezien en daarom vind ik dat je het volgende week anders moet benaderen."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties