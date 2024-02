Kwakman: ‘Dat vind ik zó kinderachtig, echt een irritant mannetje’

Kees Kwakman heeft zich zaterdagavond geïrriteerd aan Wouter Goes. De verdediger van AZ ging in de uitwedstrijd tegen Almere City (0-0) kermend naar de grond na een duel met Thomas Robinet. Volgens Kwakman, die vindt dat Goes zijn tegenstander een rode kaart aan probeerde te naaien, was er weinig aan de hand.

Het was weinig verheffend wat Almere en AZ op de mat legden zaterdagavond. Voor de Alkmaarders was het de zesde keer op rij dat er niet gewonnen werd in de Eredivisie. Maarten Martens, die het stokje overnam van de ontslagen Pascal Jansen, wacht nog op zijn eerste zege als hoofdcoach.

Presentator Jan Joost van Gangelen noemt Goes bij De Eretribune een van de weinige lichtpuntjes aan de kant van AZ. "Dat is echt een speler die durft te voetballen", haakt Kees Luijckx in. "Ik denk dat ze hem heel vaak de bal geven dat hij het mag uitzoeken."

"Hij was samen met Clasie de enige speler die investeerde in de wedstrijd", gaat Luijckx verder. "Hij durft nog wat, geeft bravoure aan de ploeg."

Kwakman vindt Goes een 'vervelend mannetje'. "We hebben het er vaak over dat AZ alleen maar ideale schoonzonen heeft. Nou, dat is hij niet. Hij is een beetje irritant, zoekt het randje op. Vorige week tegen Feyenoord had hij ook ruzie met Wieffer. Het is een beetje een vervelend ventje, maar dat heeft AZ ook wel een beetje nodig."

Goes ging een kwartier voor tijd kermend naar de grond na een overtreding van Robinet, die duidelijk te laat was. "Je denkt: die ligt er zes maanden uit. Hij schreeuwt het uit. Dat doet hij alleen maar om een rode kaart aan te naaien", aldus Kwakman.

Luijckx: "Henk Veerman zei laatst in een interview dat Goes continu knijpt als hij zijn man kort dekt. Ik vind het opvallend dat een gozer van negentien dat al doet. Ik heb het mijn hele carrière niet gedaan, maar dat je daar nu al mee bezig bent."

"Dat vind ik zó kinderachtig", zegt Kwakman over het knijpen. "Ook als je bij iemand op de tenen gaat staan. Zulke kinderachtige dingen."

