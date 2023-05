Kuijt mengt zich in discussie over bekritiseerde Ajacied: ‘Hij was ongelukkig’

Zondag, 7 mei 2023 om 18:22 • Bart DHanis • Laatste update: 18:27

Dirk Kuijt is voorafgaand aan het duel tussen Excelsior en Feyenoord in de bres gesprongen voor Brian Brobbey. De 21-jarige spits van Ajax kwam afgelopen zomer voor zeventien miljoen euro over van RB Leipzig, maar hij wist dit seizoen nog niet te imponeren. Kuijt geeft voor de camera van ESPN aan Brobbey een goede spits te vinden, al zal er wel het een en ander beter moeten.

Ajax speelde zaterdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA met 0-0 gelijk tegen AZ. De grootste kans van het duel was besteed aan Brobbey, die de bal recht op doelman Mathew Ryan schoot. “Ik heb hem in veel jeugdelftallen van Ajax gezien en ik vind hem een hele goede spits. Hij was ongelukkig in het afronden, maar je kan niet zeggen dat hij er niet alles aan doet”, aldus de 104-voudig international van Oranje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch ziet Kuijt een aspect in het spel van Brobbey waaraan hij moet werken. “Hij moet slimmer lopen.” Kuijt laat een fragment zien waarin Brobbey te laat komt om een voorzet van Dusan Tadic binnen te koppen. “Dat is een bepaalde kwaliteit van een spits, maar het is wel iets wat je kan aanleren. Ik weet zeker dat ze bij Ajax mensen in de staf hebben die daar met hem aan kunnen werken.”

Santiago Giménez

Kuyt is ook erg te spreken over Santiago Giménez. De spits van Feyenoord staat na een moeizame start inmiddels op veertien Eredivisie-treffers en is hij niet meer weg te denken uit de basiself van de Rotterdammers. Niet alleen met loopacties maakt Giménez indruk, want ook de mentaliteit vindt Kuijt om te prijzen. “Hij is gretig om elke dag beter te worden. Hij wordt een fantastische spits denk ik."