Kudus moet na ongekende ontknoping met goals in 90+1’ en 90+4’ hopen op wonder

Groep B op de Afrika Cup heeft maandagavond een ongekende ontknoping gekregen. Mohammed Kudus leek met zijn Ghanese ploeg de volgende ronde te gaan veiligstellen tegen Mozambique, maar the Black Stars gaven door doelpunten in minuut 90+1 en 90+4 een zeker lijkende zege weg: 2-2. Ghana kan alleen via een ontsnappingsroute nog door als beste nummer drie, maar die kans lijkt uiterst klein: de ploeg heeft slechts twee punten en een negatief doelsaldo.

Kaapverdië - Egypte 2-2

Mohamed Salah viel tegen Ghana (2-2) geblesseerd uit. De sterspeler en aanvoerder van Egypte lijkt dit toernooi niet meer in actie te kunnen komen en reist spoedig terug naar Liverpool voor zijn revalidatie. Maandag zat Salah op de tribune om zijn ploeg aan te moedigen tegen het lastig bespeelbare Kaapverdië.

Egypte wist dat een overwinning nodig was om zeker te zijn van het overleven van de groepsfase. De Noord-Afrikanen begonnen echter slecht tegen Kaapverdië en kwamen vlak voor rust op achterstand. Gilson Tavares, spits van Benfica B, schoot uit de draai knap binnen: 1-0.

Mahmoud Hassan - alias Trézéguet - bracht Egypte vijf minuten na rust terug op gelijke hoogte met een schot uit een lastige hoek. De Farao's leken in minuut 90+3 de felbegeerde zege op te eisen via een doelpunt van Mostafa Mohamed, die de bal handig over keeper Vozinha wipte: 1-2. Het bleek echter niet genoeg, want Kaapverdië kwam in minuut 90+9 weer langszij. Bryan Teixeira omspeelde in het overvolle strafschopgebied de Egyptische keeper Mohamed El Shenawy en tikte binnen: 2-2.

Bij Kaapverdië stond de geboren Rotterdammer Garry Rodrigues overigens in de basis, terwijl de eveneens in de Nederlandse havenstad geboren Jamiro Monteiro hem na een uur spelen afloste.

Mozambique - Ghana 2-2

Ghana had na twee wedstrijden pas één punt verzameld en had dus dringend behoefte aan een zege in het slotduel van Groep B. Jordan Ayew brachtmet twee rake strafschoppen op een comfortabel ogende 0-2 voorsprong. Er leek geen vuiltje meer aan de lucht, totdat Mozambique in de blessuretijd van de tweede helft een miraculeuze comeback inzette. Doelpunten in minuut 90+1 en 90+4 van respectievelijk Geny Catamo en Reinildo Mandava brachten de eindstand op 2-2.

Zo kwam Egypte, dat aanvankelijk baalde van de 2-2 uitslag tegen groepswinnaar Kaapverdië, met de schrik vrij. Egypte gaat als nummer twee zeker verder naar de achtste finale van de Afrika Cup, terwijl Ghana de wachtkamer in moet. Alleen een wonder kan de nummer drie van Groep B nog redden. Mozambique eindigt op doelsaldo onderaan en is uitgeschakeld.

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Kaapverdië 3 2 1 0 7 7-3 2. Egypte 3 0 3 0 3 6-6 3. Ghana 3 0 2 1 2 5-6 4. Mozambique 3 0 2 1 2 4-7

