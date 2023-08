Kudus laat Brighton zitten en opent gesprekken elders in Premier League

Maandag, 14 augustus 2023 om 12:43 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:05

West Ham United is de gesprekken gestart met Mohammed Kudus. Dat meldt Fabrizio Romano maandagmiddag. In Londen wil men de Ajacied (23) vastleggen in het geval Lucas Paquetá naar Manchester City vertrekt. Kudus, die eerder nog onderweg leek naar Brighton & Hove Albion, staat open voor de move.

De toekomst van Kudus is al weken onderwerp van gesprek. Ajax bereikte begin juli al een akkoord met Brighton, dat veertig miljoen euro overheeft voor de Ghanees. Van een persoonlijk akkoord is echter nog altijd geen sprake. Ajax stelde Kudus al een ultimatum, dat inmiddels is verlopen. Het leek er zo op dat de linkspoot nog een seizoen in de Johan Cruijff ArenA zou blijven.

Nu mengt West Ham zich in het gesprek. The Hammers zijn zeer bedrijvig op de transfermarkt sinds de recordverkoop van Declan Rice. Ze haalden Edson Álvarez al van het bedrag en denken nu ook aan Kudus. De aanvaller moet Paquetá vervangen, voor wie Manchester City ruim 80 miljoen euro wil neertellen.

Kudus was zaterdag nog trefzeker in de seizoensouverture van de Eredivisie. Met de 2-1 in minuut 75 was hij matchwinner in de 4-1 zege op Heracles Almelo. Maurice Steijn zei voorafgaand nog te rekenen op Kudus zolang hij speler van Ajax is. "Maar de geruchten worden wel steeds groter, dus ga je daar wel op voorsorteren", zo sprak de Ajax-trainer.