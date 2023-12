Kudus en Paquetá schitteren voor West Ham; Aston Villa wint na achterstand

Mohammed Kudus was zondagmiddag een van de uitblinkers bij West Ham United. De Ghanees nam de 1-0 en 2-0 op zich in de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. The Hammers wonnen uiteindelijk met 3-0. Lucas Paquetá was met drie assists de grote man van de middag. Aston Villa had het tegelijkertijd lastig bij Brentford, maar wist de schade na een rode kaart voor Ben Mee te repareren: 1-2. The Villans staan voorlopig op een razendknappe tweede plaats.

West Ham United - Wolverhampton Wanderers 3-0

Halverwege de eerste helft was het voor de eerste keer raak voor Kudus. Paquetá had een fraaie dieptebal in huis op de voormalig Ajacied, die nog wel een aardige weg te gaan had. Kudus snelde richting doel, kapte naar binnen en zag zijn verraderlijke harde schot in de korte hoek ploffen: 1-0.

Tien minuten later was het opnieuw raak voor West Ham, dat korte metten maakte met the Wolves. Opnieuw was Paquetá de man van de aangever en weer werd Kudus aan de rechterkant van het veld bereikt. Kudus snelde richting doel, was de defensie te snel af en rondde kalmpjes af in de verre hoek: 2-0.

Na rust zag Pablo Sarabia zijn aansluitingstreffer geannuleerd worden wegens buitenspel, waarna West Ham het duel definitief in het slot gooide. Ditmaal stuurde Paquetá Jarrod Bowen diep. De Engelsman keek op en besloot de bal in de verre hoek te deponeren: 3-0.

Brentford - Aston Villa 1-2

Aston Villa zou bij een zege op Brentford (voorlopig) over Liverpool heen klimmen, maar de ploeg van manager Unai Emery had het lastig. Mikkel Damsgaard dacht al snel voor de 1-0 te tekenen, ware het niet dat Emiliano Martínez puik redde. Aan de andere kant kregen ook de bezoekers een prima kans via Matty Cash. De Pools international schoot echter net naast.

Op slag van rust opende Brentford alsnog de score. Een hoekschop leek eerst niets op te leveren. Keane Lewis-Potter reageerde echter het alertst op de afvallende bal en liet Martínez kansloos met een laag schot in de verre hoek: 1-0. Ben Mee benadeelde Brentford met een roekeloze hoge tackle op Leon Bailey, waarvoor hij rood kreeg.

Vlak daarna was de gelijkmaker daar. Bailey zette uitstekend voor bij de tweede paal, waar Álex Moreno binnenkopte. De 1-2 volgde vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd. Ollie Watkins scoorde eveneens via een kopbal, uit een hoekschop. Diep in blessuretijd kreeg ook Boubacar Kamara rood na een opstootje, maar de zege kwam niet meer in gevaar voor Villa.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Arsenal 17 12 3 2 20 39 2 Aston Villa 17 12 2 3 16 38 3 Liverpool 16 11 4 1 21 37 4 Manchester City 17 10 4 3 20 34 5 Tottenham Hotspur 17 10 3 4 12 33 6 Newcastle United 17 9 2 6 15 29 7 West Ham United 17 8 3 6 -1 27 8 Manchester United 16 9 0 7 -3 27 9 Brighton & Hove Albion 17 7 5 5 3 26 10 Chelsea 17 6 4 7 2 22 11 Fulham 17 6 3 8 -3 21 12 Brentford 17 5 4 8 0 19 13 Wolverhampton W. 17 5 4 8 -8 19 14 AFC Bournemouth 16 5 4 7 -9 19 15 Crystal Palace 17 4 5 8 -8 17 16 Everton 17 8 2 7 2 16 17 Nottingham Forest 17 3 5 9 -13 14 18 Luton Town 16 2 3 11 -15 9 19 Burnley 17 2 2 13 -20 8 20 Sheffield United 17 2 2 13 -31 8

