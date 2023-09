Kudus en Álvarez lijden eerste nederlaag van seizoen tegen Manchester City

Zaterdag, 16 september 2023 om 17:55 • Sam Vreeswijk

Manchester City heeft zaterdagmiddag ook zijn vijfde wedstrijd van dit Premier League-seizoen gewonnen. Op bezoek bij West Ham United won de ploeg van manager Josep Guardiola met 1-3. De treffers aan de kant van City kwamen op naam van Jérémy Doku, Bernardo Silva en Erling Braut Haaland, terwijl James Ward-Prowse namens West Ham scoorde. Met vijftien punten uit vijf duels behouden the Citizens zo de koppositie in de Premier League, terwijl West Ham voorlopig zesde staat.

City begon voor het tweede duel op rij met Doku, die deze zomer voor zestig miljoen euro overkwam van Stade Rennes, in de basis. Hij startte als linksbuiten. Nathan Aké moest het ondertussen doen met een reserverol. West Ham begon met voormalig Ajacied Edson Álvarez als verdedigende middenvelder, terwijl Mohammed Kudus het nog met een plek op de bank moest doen.

De bezoekers kregen al vroeg in de wedstrijd kansen op de score te openen. Na een corner wisten Rodri, Haaland en Rúben Dias de bal niet langs Alphonse Aréola te krijgen, en even later schoot Haaland naast op aangeven van Josko Gvardiol. Na ruim een half uur spelen was het aan de andere kant van het veld wél raak, toen Ward-Prowse al vallend een voorzet van Vladimír Coufal binnen wist te koppen: 1-0. Haaland was vervolgens opnieuw dicht bij een goal, maar Nayef Aguerd kon de bal van de lijn halen.

Vlak na rust werd het al snel 1-1. Doku kwam vanaf de linkerkant naar binnen en trof doel in de verre hoek. City gaf gas, raakte via Julian Álvarez de paal, en kwam een kwartier voor tijd op 1-2 via Silva. De Portugees kreeg de bal via een wippertje van Álvarez, zette zijn directe tegenstander opzij en trof doel. Uit een counter besliste Haaland het duel vervolgens, met een hard schot in de verre hoek.