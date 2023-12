Kudus en Álvarez excelleren bij West Ham United; Besiktas sluit af in stijl

West Ham United heeft de groepsfase van de Europa League op overtuigende wijze afgesloten. De Londense club won op eigen veld met 2-0 van SC Freiburg en de productie werd verzorgd door uitblinkers Mohammed Kudus en Edson Álvarez. Besiktas won in de Conference League, maar is wel klaar in Europees verband.

West Ham United - SC Freiburg 2-0

West Ham United schoot uit de startblokken in het London Stadium en raakte in de persoon van Lucas Paquetá de paal in de vierde minuut. De vroege voorsprong kwam er tien minuten later alsnog. Kudus schoot van dichtbij raak, na een zeer fraaie balletje van Álvarez over de de defensie van SC Freiburg heen. Het was het zevende doelpunt van de vleugelaanvaller, die na zijn goal demonstratief op een reclamebord achter het doel ging zitten.

De winnaar van de Conference League van afgelopen seizoen verdubbelde kort voor rust de voorsprong. De uitblinkende Álvarez ging de combinatie aan met Jarrod Bowen, die de bal meegaf aan de aanstormende Mexicaan. De voormalig Ajacied schoot vervolgens onberispelijk raak van binnen het strafschopgebied. Een comfortabele voorsprong dus halverwege voor the Hammers.

Ex-Ajacieden on fire! ??



Eerst geeft Edson Álvarez een puntgave assist op Mohammed Kudus, daarna scoort de Mexicaan zelf ?? — ESPN NL (@ESPNnl) December 14, 2023

Álvarez werd kort na rust, en met het oog op het drukke schema in de Premier League van deze maand, naar de kant gehaald door manager David Moyes. Kudus schoot kort daarvoor naast in kansrijke positie. Freiburg kroop in de tweede helft wat meer uit zijn schulp, maar echt gevaarlijk werden de Duitsers nooit. West Ham, waar Kudus in de 87ste minuut nog werd gewisseld, hield makkelijk stand en overwintert in de Europa League met vijftien punten uit zes duels.

Lugano - Besiktas 0-2

Lugano en Besiktas wisten voorafgaand aan de ontmoeting Zwitserland dat overwintering in de Conference League geen optie meer was. Desondanks waren er revanchegevoelens bij de Turken na de 2-3 nederlaag tegen Lugano in oktober. Besiktas kreeg hulp van de thuisploeg na een half uur spelen. Kreshnik Hajrizi schoot de bal namelijk in zijn eigen doel.

Beide ploegen deden weinig voor elkaar onder in een vermakelijke tweede helft en het was Besiktas dat kort voor het einde op 0-2 kwam. Emrecan Terzi schoot van buiten de zestien raak, waardoor de bezoekers de derde plaats in groep D in extremis overnemen van Lugano, op basis van het betere onderlinge resultaat. Ver in blessuretijd kregen Renato Steffen (Lugano) en Alex Oxlade-Chamberlain overigens nog direct rood kaart na een opstootje.

