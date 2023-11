Kroes haalt uit naar Mislintat: ‘Ik had de mensen een klap in hun nek gegeven’

Woensdag, 15 november 2023 om 20:50 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:04

Alex Kroes haalt in het boek Ajax in Crisis van Menno de Galan snoeihard uit naar Sven Mislintat. Laatstgenoemde werd eind september door de Amsterdammers op straat gezet en moet het in het boek flink ontgelden.

Kroes, die in maart aan de slag gaat als algemeen directeur van Ajax, noemt Mislintat ‘een meesteroplichter’ en ‘een charmante zwendelaar’. Dat blijkt uit een passage in handen van Trouw. De afgelopen twee transferwindows zijn volgens Kroes ‘de slechtste uit de clubgeschiedenis’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De aanstaande algemeen directeur van de Amsterdammers is ook kritisch op het feit dat er geen rechtsbuiten is binnengehaald door Mislintat. “Vier linksbacks?! Ik had de mensen een klap in hun nek gegeven als ik er als algemeen directeur weet van had gehad. Vier linkerverdedigers en geen enkele rechtsbuiten. Het is echt verschrikkelijk”, wordt hij door Trouw uit het boek geciteerd.

Overmars

In hetzelfde boek wordt ook geschreven dat Marc Overmars vlak na zijn vertrek bij Ajax heeft gevraagd of een terugkeer bij de club tot de mogelijkheden behoorde. Dat meldde Het Parool woensdagavond op basis van hetzelfde Ajax in Crisis. Overmars voldeed echter al snel niet meer aan een van de voorwaarden voor een mogelijke terugkeer.

Enkele weken na zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA vroeg Overmars aan toenmalig RvC-voorzitter Leen Meijaard of een terugkeer bij Ajax tot de mogelijkheden behoorde. Meijaard gaf aan dat niet uit te sluiten. Hij stelde daarbij wel meerdere voorwaardes. Nummer één was dat hij een tijd onder de radar zou gaan.

De tweede voorwaarde was dat Overmars in therapie zou gaan. Wanneer hij dat succesvol zou hebben doorlopen, zou hij nogmaals diep door het stof moeten gaan. Dat in de hoop voor Overmars dat de vrouwen die bij Ajax werkzaam zijn dat zouden accepteren. Daar kwam het uiteindelijk niet van. Overmars ging in therapie, maar hield het slechts twee sessies vol. Daarna stopte hij 'omdat dat niets voor hem was'.

Amper twee maanden later trad Overmars in dienst bij Royal Antwerp, waar hij aan de slag ging als technisch directeur. De Galan weet dat die overstap bij Ajax wordt gezien als 'een klap in het gezicht van de directie’ en 'een trap na aan de vrouwen'.