‘Kroes denkt nadrukkelijk mee over aanstellen uiteindelijke vervanger Steijn’

Zondag, 15 oktober 2023 om 11:23 • Lars Capiau • Laatste update: 11:29

Alex Kroes mag vanwege een concurrentiebeding van AZ zijn werkzaamheden bij Ajax nog niet beginnen, maar toch denkt de aanstaand algemeen directeur al nadrukkelijk mee over bestuurlijke beslissingen. Dat schrijft Het Parool. De krant schrijft over een 'Van Gaalrevolutie'.

"Officieel is hij slechts adviseur van de Raad van Commissarissen (RvC), maar Louis van Gaal is Ajax opnieuw aan het inrichten", betoogt het Amsterdamse medium. "Maar dat doet hij niet in z’n eentje. De voormalige succestrainer wordt geholpen door de aanstaande directeur Kroes en oudgedienden als Michael van Praag en Leo van Wijk, die de gezonken Amsterdamse club in snel tempo verbouwen."

"Kroes heeft nadrukkelijk meegedacht over bijvoorbeeld de aanstaande aanstellingen van oud-speler John van ’t Schip en opleider Marijn Beuker in de technische tak", schrijft de krant. Van Gaal schoof als adviseur van de RvC de 39-jarige Beuker naar voren voor een directeursfunctie in de hoofdstad. Beuker staat te boek als een van de grondleggers van de jeugdopleiding van AZ.

Ook de positie van trainer Maurice Steijn staat nog steeds op losse schroeven. Volgens het nieuwsblad is Kroes ook daarover al aan het nadenken. "Kroes heeft de handen vrij voor het zoeken naar een uiteindelijke vervanger van Steijn, omdat het een trainer zal worden die momenteel niet onder contract staat bij Ajax."

Van Gaal en Van Praag zijn overigens druk bezig om Kroes eerder los te weken bij AZ. De Telegraaf schreef eerder al dat het tweetal een gesprek met AZ geregeld had, waar Ajax inzet op 1 januari 2024 als nieuwe startdatum. Datzelfde medium bracht overigens ook naar buiten dat Mitchell van der Gaag op het lijstje staat als mogelijke vervanger van Steijn. Van der Gaag is momenteel assistent-trainer van Erik ten Hag bij Manchester United.

"Ook Danny Blind zal waarschijnlijk terugkeren bij Ajax", vervolgt Het Parool. Bij Ziggo liet de oud-Ajacied al doorschemeren dat er 'bewegingen' zijn rondom zijn persoon. Mike Verweij van De Telegraaf onthulde in de podcast Kick-Off reeds dat Blind aan de slag zal gaan als adviseur van de RvC.

"Als Steijn ook de komende wedstrijden blijft verliezen, zou Van ’t Schip als tussenoplossing op de bank kunnen fungeren", oppert Het Parool. "Maar als alle cruciale bestuurlijke en sportieve posities bij Ajax zijn vervuld, zullen Van Gaal, Van Praag en Van Wijk weer achter de coulissen verdwijnen en plaatsmaken voor jongere bestuurders. Hun hoop is dat ze voor hen dan de basis hebben gelegd om Ajax weer terug aan de Europese top te brengen."