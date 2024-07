Kroatië blijft door tegentreffer diep in blessuretijd steken op gelijkspel tegen Albanië

Kroatië is er woensdagmiddag niet in geslaagd te winnen van Albanië. De nummer drie van het afgelopen WK kwam vroeg op achterstand, wist in het laatste kwartier orde op zaken te stellen, maar moest in de blessuretijd een teleurstellende 2-2 slikken.

De basisopstelling van Kroatië herbergde drie nieuwe namen ten opzichte van het kansloos verloren duel met Spanje (3-0) in de eerste speelronde van het EK. Achterin startten Josip Juranovic en Ivan Perisic in plaats van Josip Stanasic en Marin Pongracic, terwijl spits Ante Budimir werd vervangen door Bruno Petkovic. Dat betekende dat Borna Sosa en Luka Ivanusec wederom op de reservebank plaats namen.

De startopstelling van Albanië kende twee wijzigingen ten opzichte van het eerste EK-duel tegen Italië (2-1 verlies). Qazim Laci verving Taulant Seferi op het middenveld, terwijl Armando Broja in de punt van aanval werd afgelost door Rey Manaj.

Net als tegen i Azzurri begonnen de Albanezen verrassend sterk en werd de eerste doelpoging van de wedstrijd meteen gepromoveerd tot doelpunt. Een scherp aangesneden voorzet van Jasir Asani werd licht maar precies genoeg getoucheerd door Laci, die vervolgens zag hoe zijn kopbal te machtig was voor Dominik Lovakovic: 0-1. De Kroatische doelman zal extra balen, daar de poging zeker houdbaar leek.

Hoewel de ploeg van trainer Zlatko Dalic na de tegentreffer ietwat beter in de wedstrijd kwam, waren de volgende grote kansen voor Albanië. Eerst schoot Lazio-verdediger Elseid Hysaj hard over, later liet Inter-middenvelder Kristjan Asllani na om raak te schieten oog in oog met Livakovic.

Al snel na de rust werd duidelijk dat de Kroaten geen genoegen zouden nemen met een verlies tegen Albanië. Het initiatief lag vanaf de aftrap bij Luka Modric en co en dat mondde al snel uit in kansen.

Het duurde nog tot een kwartier voor tijd totdat Kroatië deze mogelijkheden zou omzetten in een doelpunt. Na een fraaie aanval was Andrej Kramaric op aangeven van invaller Budimir het eindstation: 1-1.

Het verzet van Albanië leek daarmee helemaal gebroken, want twee minuten later was het weer raak voor Kroatië, zij het met wat fortuin. Luka Sumic schoot in na een teruggetrokken voorzet van Budimir, alvorens de bal via twee Albanezen achter doelman Thomas Strakosha belandde: 2-1. Klaus Gjasula kreeg het eigen doelpunt op zijn naam.

Met Sosa in het veld voor de laatste vijf minuten en blessuretijd probeerde Kroatië de voorsprong te verdedigen, maar tevergeefs. Albanië wist richting het einde van de wedstrijd meerdere keren gevaarlijk te worden en in de 95ste minuut kwam het langszij. Gjasula maakte zijn eerdere fout bij de 2-1 goed: 2-2.

