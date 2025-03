Kritiek op scheidsrechterskorps: 'Ik zie ze zelfs schreeuwen tegen spelers, geen idee hoe dat komt'

Reinold Wiedemeijer vindt het niet goed gaan met het scheidsrechterskorps in Nederland. De oud-arbiter laat in gesprek met ESPN zijn licht schijnen op de optredens van de scheidsrechters dit seizoen.

Wiedemeijer, die tussen 2003 en 2018 actief was op het hoogste niveau van Nederland, wil dat de arbiters meer begrip tonen voor de emoties van spelers en trainers. "Scheidsrechters hebben regels, dat is logisch. Maar als je die volgens de letter van de wet gaat toepassen, dan ben je klaar. Ik zou graag zien dat ze meer op gevoel fluiten, dan met het boekje in de hand. Het grote, grijze gebied beheersen, dat heeft de huidige generatie scheidsrechters niet zo in de vingers."

De oud-scheidsrechter denkt dat wat meer gevoel en begrip vanuit de arbiters geen kwaad kan. “Vergeet niet: wij Nederlanders zijn niet zo van het gezag. Wij willen praten, discussiëren en altijd een woordje teruggeven. Dat mag bijna niet meer. Nu zie ik van die loeistrakke gezichtjes van arbiters in de tunnel staan. Alsof ze een loden last met zich meedragen, geen glimlachje kan ervan af.”

“Ik zie ze zelfs schreeuwen tegen spelers. Geen idee hoe dat komt. Ik weet wel: als je zelf gevoetbald hebt, dan weet je dat voetballers soms kunnen ontploffen na een discutabele penalty, gele of rode kaart of doelpunt. Spelers doen er alles aan om te winnen. Theater en emotie horen er nu eenmaal bij. Dat moet je wel snappen. Het lijkt wel alsof ze dat minder aanvoelen”, aldus Wiedemeijer.

De oud-arbiter noemt de rode kaart van Lasse Schöne tegen Go Ahead Eagles als voorbeeld. "Aan zijn reactie op de eerste gele kaart kun je eigenlijk al afleiden dat je er als scheidsrechter wellicht naast zat. Dat moet je meenemen in je overwegingen en dan kun je er ook voor kiezen om met de aanstormende Schöne te gaan praten.”

“Dan heb je direct zijn aandacht, kan hij even zeuren, tekeer gaan en weer tot rust komen. Nu wordt er niets gezegd door de arbiter en meteen een tweede gele getrokken. Ja, de scheidsrechter mag hier geel voor geven, maar in mijn ogen moet het niet. Je kunt ook even denken: ik hoor en zie even niks nu."