Kritiek op ‘nonchalante’ Lutsharel Geertruida: ‘Hartman heeft veel meer talent’

Jan Everse is kritisch op Lutsharel Geertruida. De voormalig speler van Feyenoord en trainer van onder meer Sparta Rotterdam vond Geertruida afgelopen zondag tegen Heracles Almelo (0-4 winst) geen goede indruk maken. Daarentegen is er wel lof voor Quilindschy Hartman.

De openingsfase van Feyenoord tegen Heracles kon Everse bekoren. Dankzij een dubbelslag van Calvin Stengs keek de ploeg van trainer Arne Slot na ruim een kwartier al tegen een 0-2 voorsprong aan. “De eerste 25 minuten vond ik Feyenoord heel goed spelen”, zegt Everse in FC Rijnmond.

“Hoog tempo, goede goals, goede combinaties en zeker ook over de linkerkant met Hartman. Hem vind ik de beste speler op dit moment.” Everse had het ‘ook wel leuk gevonden’ als Feyenoord met 0-10 won bij Heracles. “Omdat ze de trainer (John Lammers, red.) daar wegsturen, wat volledig kolder is natuurlijk.”

“Maar na 2-0 zag je het wat makkelijker worden, veel balverlies.” Vooral Geertruida maakte geen goede indruk op de oud-prof. “Ik geloof dat ik hem in de eerste helft wel zes keer de bal bij een tegenstander in heb zien leveren. Ik vond hem zoals vorig jaar heel sterk en toen is die transfer niet doorgegaan, dan zit dat toch in zijn kop."

Everse stipt aan dat Geertruida niet te vergelijken is met Hartman. "Hartman is op voetbalgebied gewoon veel verder en heeft veel meer talent. Ik vond Geertruida gewoon nonchalant en niet geconcentreerd.”

Loting AS Roma

Maandag werd duidelijk dat Feyenoord na de winterstop wederom een Europees tweeluik tegen AS Roma wacht. In de tussenronde van de Europa League moeten de Rotterdammers zien af te rekenen met de ploeg van trainer José Mourinho.

Everse denkt dat Feyenoord meer nodig heeft dan enkel topvorm om AS Roma ditmaal wel te verslaan. De finale van de Conference League werd in 2022 van de Romeinen verloren, terwijl de equipe van Slot afgelopen seizoen in de kwartfinale van de Europa League door Roma werd uitgeschakeld. “Feyenoord moet een beetje geluk hebben, want dat hadden ze in de vorige wedstrijden tegen Roma niet. Het zat een beetje tegen.”

“Voetballend was Feyenoord niet minder, maar dat is altijd een beetje bij de Italianen. Elke keer ben je sterker, maar dat maakt niet uit, want Mourinho is een trainer die de bal liever niet heeft dan wel”, aldus Everse.

