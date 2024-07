Kritiek op Memphis Depay onterecht? Oranje-spits speelt zich in fraai rijtje met Lamine Yamal en Kevin De Bruyne

Spanje won zondagavond ten koste van Engeland het EK en daarmee zit een maand aan interlandvoetbal er weer op. De NOS stelde op basis van statistieken van Opta een overzicht samen van de opvallendste Nederlandse prestaties. Daaruit bleek dat Memphis Depay zich in een rijtje heeft gespeeld met onder meer Lamine Yamal en Kevin De Bruyne.

De afgelopen weken werden de geluiden rondom Memphis steeds heviger. Het begon voorafgaand aan het EK met het gedoe over zijn haarband, daarna ging de spits door het stof vanwege zijn teleurstellende optredens op het eindtoernooi.

Cijfers wijzen echter uit dat Memphis tot de creatiefste spelers op het EK behoort. Gemiddeld kwam de spits van het Nederlands elftal tot drie schoten per wedstrijd. Ook creëerde hij gemiddeld meer dan twee kansen per wedstrijd voor medespelers. Zo is Memphis dus bij 5,5 doelpogingen per wedstrijd betrokken.

Daarmee speelt hij zich in een prachtig rijtje, dat wordt aangevoerd door Christian Eriksen. De Deen zorgde namelijk voor 7,2 doelpogingen per wedstrijd, meer dan Lamine Yamal (6,9), Dani Olmo (6,3), Kevin De Bruyne (5,8) en dus Memphis.

Kritiek

Memphis kreeg tijdens en ook na afloop van het toernooi bakken kritiek over zich heen. Ook Pierre van Hooijdonk was niet tevreden over de rol van Memphis als spits. “Hij is het beste als hij op 10 speelt, met een andere spits op zich heen, dan komt hij in zijn kracht. Hij is van de korte tikjes en weet waar die balletjes kunnen komen”, luidde zijn conclusie.

“Wie erbij zijn geweest, zullen wijzen op het labiele karakter van de ploeg en Koemans onvoorwaardelijke trouw aan spits Memphis Depay, die dat nooit terugbetaalde”, zo schreef Valentijn Driessen na de uitschakeling tegen Engeland.

“Memphis is een prima speler, als hij fit en in vorm is, maar je kan niet ontkennen dat hij slecht gespeeld heeft”, aldus Theo Janssen.

De Nederlandse pers schreef afgelopen weken hun vingers blauw aan de ‘zeer matig spelende’ #Memphis. De feiten blijken anders te liggen. Dit bedoel ik dus. Je komt als analist niet meer weg met n mening enkel obv een paar ogen en een gevoel van n individu. Feiten liegen niet. https://t.co/VVUkvFrIVN — Thijs Zeeman (@ThijsZeeman) July 15, 2024

