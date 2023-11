Kritiek op Koeman zwelt aan: ‘Hij had Brobbey op tv moeten beschermen’

Zaterdag, 11 november 2023 om 08:29 • Jordi Tomasowa

Wim Kieft is verbaasd over de harde woorden die Ronald Koeman maandag uitte over Brian Brobbey. De analyticus is juist van mening dat Brobbey de steun van de bondscoach van het Nederlands elftal verdient.

Koeman zei onder meer dat de spits van Ajax veel beter zou moeten afwerken. “Iedereen blijft maar over Brian Brobbey heen struikelen en dan gaat het voornamelijk over de afwerking van de Ajacied”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “Zijn zwakke punten worden continu extra belicht, maar in plaats van zijn mening voor zich te houden, doet bondscoach Ronald Koeman daar keihard aan mee tijdens een debat op televisie met Marco van Basten.”

Kieft noemt de openlijke kritiek van Koeman op Brobbey ‘heel onverstandig’. “Koeman had Brobbey persoonlijk zijn mening moeten vertellen en hem op televisie in bescherming moeten nemen tegen de mening van Van Basten. Tegen Ierland en Gibraltar heeft Koeman Brobbey waarschijnlijk hard nodig, want veel alternatieven heeft de bondscoach niet voorhanden voor de spitspositie bij Oranje.”

Kieft zag Brobbey donderdag tegen Brighton & Hove Albion ondanks de 0-2 nederlaag een prima optreden op de mat leggen. “Zeker als aanspeelpunt, hoewel de aanvoer niet overdadig was. Extra moeilijk voor hem is dat er nauwelijks spelers bijsluiten aan wie hij de bal in de combinatie kwijt kan.”

“En dan zie je als hij een keertje met zijn gezicht naar het doel staat en afwerkt dat de bal er via twee palen uitvliegt”, doelt Kieft op een inzet van de spits in de 74ste minuut. “In zo’n situatie zit hij, maar Brobbey heeft ontegenzeggelijk kwaliteiten om het internationaal te gaan maken als spits. Hij is loeisterk en niet van de bal te krijgen.”

Meer verbazing

Kieft is niet de enige die zijn verbazing over de harde woorden van Koeman over Brobbey uitspreekt. Johan Inan, Ajax-clubwatcher namens het Algemeen Dagblad schreef in zijn krant het ‘niet slim’ van de bondscoach te vinden. “Ik was stomverbaasd toen ik Koeman zo fel tekeer hoorde gaan tegen Brobbey. Het leek haast op fileren. Misschien wilde Koeman het anders verwoorden, maar zo kwam het wel op mij over.”

“Ook ik verbaas me soms wel hoe onrustig hij in de afronding voor het doel is”, vervolgde de journalist. “En dat hij elke keer als hij moet afronden, op de grond valt als hij een-op-een met de keeper komt. Maar ga dan intern tekeer”, aldus Inan, die eveneen vindt dat Koeman Brobbey apart had moeten nemen.