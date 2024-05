Kritiek op drukke speelschema: ‘Ik ben miljonair, maar kan het niet uitgeven’

Voetballers hebben de FIFA gewaarschuwd te gaan staken als het overvolle speelschema niet wordt ingeperkt, zo laat de baas van de spelersvakbond in Engeland (PFA) aan BBC weten.

Er heerst al langere tijd flinke kritiek op de FIFA en de UEFA omdat de speelschema’s te vol zouden raken.

Afgelopen donderdag hielden de spelersvakbonden FIFPro en PFA een conferentie omtrent de extreme werkdruk die de spelers ervaren. Ook Premier League-CEO Richard Masters en LaLiga-president Javier Tebas waren bij deze conferentie aanwezig.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Tijdens de bijeenkomst kwam naar buiten dat de spelers bereid zijn om te staken als er geen spoedige oplossing wordt gevonden. “We kunnen zo niet langer verder”, liet David Terrier, de president van de Europese tak van de FIFPro, zich uit over de speelkalender.

De FIFA wordt bekritiseerd door de vakbond omdat ze ‘eenzijdige beslissingen nemen die haar eigen competities en commerciële belangen ten goede komen’. Daarmee doelt de spelersvakbond op de uitbreiding van internationale competities. Het WK van 2026 kent een hoger aantal deelnemers dan ooit tevoren, het WK voor clubs dat vanaf de zomer van 2025 een toernooi wordt met 32 teams, verdeeld over zes confederaties. En dan gaat ook de Champions League aankomend seizoen op de schop.

In plaats van 32 teams, spelen er volgend seizoen 36 teams in het miljardenbal. Ook komt er een einde aan de poulefases met zes wedstrijden, maar speelt ieder team al voor de uitschakeling van het hoofdtoernooi minimaal acht wedstrijden.

“De spelers zitten aan hun limiet en de internationale kalender is tot aan de rand toe gevuld”, ging Terrier verder. "We hebben een keuze: we kunnen op deze manier verder, of we luisteren naar de spelers en de nationale competities."

Maheta Molongo, baas van de PFA, laat tegenover BBC weten dat de spelers bij hem hebben geklaagd en serieus nadenken over een staking. Molongo citeerde een aantal klachten die hij had ontvangen: “Ik pik dit niet, we kunnen net zo goed staken” en “Wat heeft het voor zin? Ik ben miljonair, maar ik heb niet eens tijd om het uit te geven”. Of de FIFA gehoor geeft aan de kritiek is nog onduidelijk.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties