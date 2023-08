Kritiek op Branco van den Boomen: ‘Hij kan het geweldig overdrijven’

Hans Kraay jr. kan wel begrijpen dat Branco van den Boomen op de bank zat tegen Ludogorets (1-4 winst) in de play-offs van de Europa League. Waar de middenvelder in beide Eredivisie-duels tot nu toe vanaf de aftrap mee mocht doen, moest hij het in Bulgarije doen met een invalbeurt van zo'n twintig minuten. Volgens de analist was dat een begrijpelijke keuze, vanwege de 'geforceerde' speelstijl van Van den Boomen.

"Hij kan geweldig zijn eerste bal vooruit spelen", zegt Kraay jr. bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Maar hij kan het ook geweldig overdrijven. Hij wil elke bal geforceerd vooruit spelen. Het is wel lekker dat je als aanvaller weet dat je kan gaan lopen als hij aan de bal is. En het is verfrissend dat hij vooruit speelt, maar hij overdrijft het af en toe."

Kraay jr. merkt op dat de speelstijl van Van den Boomen nog wel eens balverlies oplevert. "Trainers willen graag de bal in de ploeg en ik denk dat Maurice Steijn (tegen Ludogorets, red.) eventjes gekozen heeft voor zekerheid." Desondanks voorziet de analist in de toekomst wel een rol op het middenveld voor de 28-jarige Veldhovenaar. "Als hij een goede afwisseling in zijn passing heeft, dan wel."

Van den Boomen kwam deze zomer transfervrij over van Toulouse. De middenvelder is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, maar schopte het in zijn eerste periode in Amsterdam niet tot de hoofdmacht. Via FC Eindhoven, sc Heerenveen, Willem II en De Graafschap kwam Van den Boomen uiteindelijk in de zomer van 2020 uit in Frankrijk, waar hij drie seizoenen zou spelen.