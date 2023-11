Krijgt fraaie reeks van Luuk de Jong een vervolg tijdens FC Twente - PSV?

Donderdag, 23 november 2023 om 16:45 • Rian Rosendaal

Luuk de Jong was trefzeker in de laatste drie wedstrijden van PSV in de Eredivisie en de kopsterke aanvalsleider van de Eindhovenaren heeft inmiddels de grens van tien goal bereikt. De Jong zal zaterdag ongetwijfeld ook weer willen scoren in de uitwedstrijd van de koploper tegen nummer drie FC Twente.

