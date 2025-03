Krijgt FC Barcelona puntenstraf? Hansi Flick stelde 'niet-speelgerechtigde' speler op tegen Osasuna

Osasuna heeft een aanklacht ingediend tegen FC Barcelona bij de competitieleiding van LaLiga. Iñigo Martínez kreeg afgelopen donderdag een basisplek van trainer Hansi Flick in het met 3-0 gewonnen duel, maar volgens de tegenstander was dat besluit in tegenspraak met de FIFA-regels.

Het leek een avond zonder problemen voor Barcelona, dat dankzij treffers van Ferran Torres, Dani Olmo en Robert Lewandowski eenvoudigerwijs afrekende met de club uit Pamplona. Toch krijgt het LaLiga-duel mogelijk nog een vervelend staartje voor de Catalanen.

Het gaat om Iñigo Martínez. De centrumverdediger van Barcelona verliet vorig weekend geblesseerd het trainingskamp van de Spaanse nationale ploeg, maar hij kon donderdag wel weer in actie komen tegen Osasuna.

Volgens los Rojillos heeft Barcelona niet voldaan aan de FIFA-reglementen. Die schrijven namelijk voor dat een speler die het trainingskamp van de nationale ploeg verlaat minimaal vijf dagen na afloop van de interlandperiode niet in actie mag komen voor zijn club.

De Spaanse bond communiceerde weliswaar op 17 maart al dat Martínez het kamp had verlaten, maar op zondagavond speelde Spanje nog een wedstrijd tegen Nederland. Osasuna begrijpt dat de verdediger dus te vroeg weer is opgesteld door Flick.

Osasuna geeft in een officiële aanklacht aan dat er geen enkele reden was om Martínez afgelopen donderdag al op te stellen. Daarom heeft de club besloten om bezwaar aan te tekenen. Het doel is om de competitie ‘eerlijk’ te houden voor iedereen, zo klinkt het.

Of er iets met de aanklacht van Osasuna gedaan wordt is vooralsnog onbekend, en het is ook onduidelijk Barcelona een puntenstraf of het overspelen van de wedstrijd riskeert.