Krijgt experiment bij Ajax vervolg? ‘Hij maakt ons in deze rol zeker sterker’

John van 't Schip is achteraf gezien blij dat Ajax een punt wist te redden tegen Sparta Rotterdam. De trainer van de Amsterdammers zag zijn ploeg naar behoren spelen op Het Kasteel, maar toch met 2-0 achter komen. "Al met al denk ik dat, als je ook in ogenschouw neemt waar we vandaan komen, vond ik dat we best goed speelden", aldus Van 't Schip tegenover ESPN.

Arno Verschueren bracht Sparta met twee goals op een ruime voorsprong. Ajax knokte zich dankzij doelpunten van invallers Chuba Akpom en Steven Bergwijn naar een punt. "Uiteindelijk ben ik natuurlijk blij dat we nog een punt hebben gepakt", zegt Van 't Schip.

Van 't Schip vroeg in de rust meer van zijn aanvallers. "In de eerste helft misten we in mijn ogen voorin de urgentie om te scoren. In de tweede helft was dat beter, maar we kregen eerst nog een tweede tegengoal. Dan begin je slecht aan die helft, maar al met al vond ik het een goede wedstrijd van ons."

Mika Godts maakte als linksbuiten zijn basisdebuut. "Hij heeft een heel goede wedstrijd gespeeld. Hij had heel veel dreiging vanaf links. In de eerste helft was hij onze gevaarlijkste man. Hij heeft al vijftien minuten langer gespeeld dan voorzien." Godts was van begin december tot eind februari uitgeschakeld door een heupblessure, vandaar dat de achittenjarige Belg voorzichtig wordt gebracht.

Godts speelde uiteindelijk een uur. "In de rust gaf hij aan dat het goed ging. Door na een uur te wisselen konden we Bergwijn voor hem brengen, want die mocht eigenlijk maar dertig minuten maken." Bergwijn maakte vlak voor tijd met een intikker gelijk. "Dat hij terug is is een positief gegeven, natuurlijk ook dat hij scoort."

Van 't Schip verraste met een nieuw experiment: Kenneth Taylor speelde als een soort linkerwingback. "Ik vond dat Kenneth het erg goed deed. We weten dat hij aan de bal goed is. De wisselwerknig met Godts was ook nieuw. Met Bergwijn is hij wat meer gewend.

Mogelijk gaat Taylor vaker als linkerwingback spelen. "Het is zeker voor herhaling vatbaar. Hij maakte ons vandaag in deze rol zeker sterker."

Jordan Henderson speelde eveneens in een nieuwe rol bij Ajax, als centrumverdediger. "Jordan heeft daar vaker gespeeld (bij andere clubs, red.) en deed het prima." Een vrije trap van Henderson ging echter volledig de mist in. De Engelsman nam kort op Kenneth Taylor en schoot vervolgens vol in het blok bij Sparta.

Opvallend was dat Branco van den Boomen de vrije trap niet nam. "Goed, dat spreken ze onderling af", reageert Van 't Schip. "Dat zijn afspraken tussen hen twee. Branco kan hem ook nemen. Het pakte in ieder geval niet goed uit. Het werd eerder een counter dan gevaar van ons."

