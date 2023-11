Krankzinnige slotfase doet Liverpool tóch de das om; Dallinga scoort wéér

Donderdag, 9 november 2023 om 20:47 • Tom Rofekamp

Liverpool heeft donderdag het eerste puntenverlies geleden in de groepsfase van de Europa League. Een veredelde B-keus van Jürgen Klopp moest het afleggen op bezoek bij Toulouse: het werd 3-2. In minuut 90+8 leek Liverpool de 3-3 te maken, maar de VAR zette wegens hands een streep door de treffer.Thijs Dallinga deelde mee in de Franse doelpuntenproductie.

Liverpool was voor donderdag al zeven duels op rij ongeslagen over alle competities. Met name in Europees verband ging het the Reds voor de wind. Ze wonnen ieder van de eerste drie groepsduels, wat ze met een doelsaldo van 10 tegen 2 aan kop van Groep E bracht. Het gaf Klopp de gelegenheid om te rouleren.

De Duitse oefenmeester gaf onder meer meer talenten Caoimhín Kelleher, Jarell Quansah en Ben Doak de kans in de basiself. Virgil van Dijk (ziek) en Ryan Gravenberch (knieklachten) ontbraken in de selectie. Cody Gakpo begon als spits en zag na drie minuten het net al bijna bijna bollen. De Eindhovenaar slingerde een vrije trap voor het doel, waar Joe Gomez de bal op de lat deed belanden.

De manschappen van Klopp domineerden, maar kregen de bal maar niet achter Toulouse-goalie Guillaume Restes. Na ruim een halfuur kwamen juist de Fransen op voorsprong. Kostas Tsimikas liet zich de bal eenvoudig ontfutselen, waarna Aron Dønnum richting zestienmetergebied kon. De Noor wilde de bal in de verre hoek schuiven, maar zag deze via Quansah aan de andere kant van het doel langs Kelleher belanden: 1-0.

Is dit doelpunt van Thijs Dallinga terecht afgekeurd? ????



De spits heeft inmiddels zijn doelpunt tóch te pakken! Toulouse leidt met 2-0 thuis tegen Liverpool! ???? — ESPN NL (@ESPNnl) November 9, 2023

Klopp besloot in te grijpen en bij rust Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai en Trent Alexander-Arnold te brengen. Wataru Endo, Doak en de onfortuinlijke Tsimikas mochten gaan douchen. Het sorteerde geen effect, daar Toulouse al snel de marge verdubbelde. Dallinga was de maker: de spits schoot feilloos raak na een voorzet van Vincent Sierro.

Het had Dallinga's tweede kunnen zijn: vijf minuten daarvoor werd een doelpunt van hem afgekeurd wegens duwen. Wel was het zijn tweede tegen Liverpool dit Europa League-jaar: ook op Anfield was de Groninger al tot scoren gekomen.

Een kwartier voor tijd belandde Toulouse in gevaarlijk vaarwater. Cristian Cásseres kopte de bal achter zijn eigen doelman en bracht Liverpool terug in de wedstrijd. Toulouse herstelde de marge echter al weer snel: Frank Magri was het eindstation van een door hemzelf opgezette aanval.

Liverpool maakte het in de slotfase toch nog spannend. Diogo Jota ging aan de wandel en schoot met nog één minuut officiële speeltijd de 3-2 tegen de touwen. Ook leek het even later de 3-3 nog te maken. Quansah trof doel, maar daarvoor was er hands gemaakt door Alexis Mac Allister.

Toulouse ging zo toch met de drie punten aan de haal. Les Violets klimmen zo naar de tweede plek in Groep E. Liverpool blijft ondanks de nederlaag nog altijd koploper. Het overige duel in Groep E, LASK Linz - Union Sint-Gillis, eindigde in 3-0.