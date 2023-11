Krankzinnige rode kaart na elleboog zorgt voor absurde uitslag in KKD: 1-8

Maandag, 6 november 2023 om 21:57 • Wessel Antes • Laatste update: 22:49

Koplopers Roda JC en Willem II zijn er maandagavond beide niet in geslaagd te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. In Amsterdam was Jong Ajax te sterk voor het Tilburgse elftal van trainer Peter Maes (1-0), terwijl het elftal van trainer Bas Sibum niet verder kwam dan een remise op bezoek bij Eindhoven (1-1). In Oss zorgde SC Cambuur voor de grootste uitslag van de avond, door het plaatselijke TOP met 1-8 te vernederen na een krankzinnige rode kaart voor Amine Rehmi.

FC Eindhoven - Roda JC 1-1

In het Jan Louwers Stadion kwam FC Eindhoven al na twaalf minuten op voorsprong, toen Mawouna Amevor een strafschop benutte die door Roda JC-verdediger Boyd Reith werd veroorzaakt: 1-0. Vervolgens zette de uitploeg de achtervolging in, wat in de tweede helft leidde tot de gelijkmaker. Een heerlijke uithaal van Wesley Spieringhs belandde via de onderkant van de lat in het doel: 1-1. Daarbij zou het, ondanks een slotoffensief van de Limburgers, uiteindelijk ook blijven.

Jong Ajax - Willem II 1-0

Bij Jong Ajax had trainer Dave Vos een basisplaats in petto voor Ahmetcan Kaplan. Voor de twintigjarige Turk was dat de eerste keer sinds zijn miljoenentransfer naar Amsterdam, in de zomer van 2022. De talenten van Ajax kwamen al in de negende minuut op voorsprong, toen een bekeken schot van Stanis Idumbo-Muzambo Willem II doelman Joshua Smits te machtig was: 1-0. Meer doelpunten zouden er, mede dankzij de paal en Ajax-doelman Charlie Setford, niet vallen in de hoofdstad.

MVV Maastricht - FC Emmen 1-1

In de Geusselt konden de supporters van MVV halverwege de eerste helft juichen, toen Özgür Aktas een hoekschop van Tunahan Tasci omzette in een doelpunt: 1-0. De bezoekers uit Emmen lieten het er echter niet bij zitten en kwamen in de 71ste minuut langszij. Spits Piotr Parzyszek schoot vanuit de draai in een keer raak: 1-1. Daarmee tekende de Pool direct voor de eindstand.

Jong PSV - ADO Den Haag 1-2

De beginfase op De Herdgang stond niet bepaald bol van de kansen. Pas halverwege de eerste helft werd ADO Den Haag voor het eerst gevaarlijk middels een schot op doel van Henk Veerman. Jong PSV creërde voor rust ook weinig, maar nam in de 40ste minuut wel de leiding. De pas achttienjarige Jevon Simons tekende voor zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal en de 1-0 voor de thuisploeg. ADO was na rust veel sterker en kon nauwelijks geloven dat Veerman tien minuten na de hervatting op doelman Niek Schiks stuitte. ADO kreeg nadien kans op kans en wist pas tien minuten voor tijd de achterstand weg te poetsen. Invaller Malik Sellouki schoot op doel en via Sacha Komljenovic, een andere invaller, vloog de bal het doel in. Sellouki zelf was de grote held van ADO door in blessuretijd nog de winnende goal aan te tekenen: 1-2.

TOP Oss - SC Cambuur 1-8

Cambuur kende een droomstart. Robert Uldrikis liep in de derde minuut op aangeven van Milan Smit de 0-1 binnen. TOP Oss kwam snel terug via Roshon van Eijma, die zijn penalty strak in de hoek schoot: 1-1. De thuisploeg kwam in de problemen vanaf het moment dat Amine Rehmi met rood van het veld werd gestuurd. De aanvaller maakte in de 29ste minuut plots een zwaaiende beweging naar achter, zonder dat de bal in de buurt was, en raakte Sekou Sylla.

Enkele minuten later kwam Cambuur via een kopbal van Smit (uit een voorzet van Wiebe Kooistra) weer op voorsprong: 1-2. Nog voor rust werd het 1-3 via Gabi Caschili, die na een ingestudeerde corner van zestien meter raak schoot. Ook in de tweede helft regende het doelpunten. In de 47ste minuut werd het 1-4 via Daniël van Kaam, die na een vrije doortocht vanaf de rand van het strafschopgebied scoorde.

Kooistra tikte na een uur spelen een rebound binnen na een gekraakt schot van Sylla: 1-5. Vijf minuten later kon Fedde de Jong het laatste tikje geven na een dribbel van Caschili. De 1-7 kwam op naam van Floris Smand, die een voorzet van opnieuw Caschili binnenkopte. Het slotakkoord was voor Jeremy van Mullem, die simpel kon binnentikken na een hakje van Smit: 1-8.

?? Bizar moment bij TOP Oss - Cambuur… ?? ?? Schakelkanaal nu LIVE op ESPN 1! #?? #topcam — ESPN NL (@ESPNnl) November 6, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 13 8 3 2 17 27 2 Willem II 13 8 2 3 9 26 3 ADO Den Haag 13 7 5 1 8 26 4 FC Emmen 13 6 5 2 6 23 5 De Graafschap 13 7 2 4 0 23 6 FC Dordrecht 13 5 7 1 12 22 7 Helmond Sport 13 6 3 4 6 21 8 FC Eindhoven 13 5 6 2 4 21 9 SC Cambuur 13 6 2 5 7 20 10 VVV-Venlo 13 5 5 3 0 20 11 Jong AZ 13 5 3 5 3 18 12 NAC Breda 13 5 3 5 -1 18 13 FC Groningen 13 4 3 6 2 15 14 Jong FC Utrecht 12 3 4 5 -9 13 15 Jong PSV 12 4 1 7 -11 13 16 MVV Maastricht 13 3 4 6 -4 13 17 FC Den Bosch 13 3 1 9 -11 10 18 Telstar 13 3 1 9 -11 10 19 Jong Ajax 13 2 3 8 -12 9 20 TOP Oss 13 2 1 10 -15 7