Krankzinnige blessuretijd met goal, rood en gemiste penalty levert Inter zege op

Inter is zaterdagmiddag in een knotsgekke slotfase door het oog van de naald gekropen. In het thuisduel met Hellas Verona leek het tegen duur puntverlies aan te lopen, maar in de 94ste minuut schoot Davide Frattesi de bevrijdende 2-1 tegen de touwen. Kort daarop kreeg Hellas Verona rood, maar ook een strafschop. Deze werd echter gemist door de maker van de 1-1, Thomas Henry.

Inter startte het duel met Denzel Dumfries maar zonder Stefan de Vrij en Davy Klaassen. Cyril Ngonge en Tomas Suslov, beiden ex-FC Groningen, verschenen aan de aftrap bij Hellas Verona.

Inter schoot uit de startblokken. Lautaro Martínez kreeg na goed voorbereidend werk van kapstok Marcus Thuram en Henrikh Mkhitaryan de bal. De Argentijnse topspits nam de bal goed aan en punterde de bal langs de doelman: 1-0. Het was voor Martínez alweer zijn zestiende competitiedoelpunt in zeventien wedstrijden.

Kort na rust dacht hij ook gelijk voor zijn tweede te zorgen. Uit de rebound schoot hij raak, maar na een VAR-ingreep ging er wegens buitenspel een streep door het doelpunt.

Die afgekeurde goal leek Inter duur komen te staan, want invaller Henry bepaalde een kwartier voor tijd de stand op 1-1. Hij werkte een voorzet met zijn heup langs Yann Sommer.

In de blessuretijd voltrok zich echter een bizarre ontknoping. Frattesi leek met een doelpunt in de 93ste minuut voor een laatste wending te hebben gezorgd. Niets bleek echter minder waar.

De bezoekers kregen na het doelpunt een rode kaart. Darko Lazovic kon zich niet beheersen en kreeg wegens commentaar op de arbitrage een directe rode kaart. Kort daarna, in minuut 90+10 kreeg Verona zelfs nog een strafschop. Deze werd echter gemist door Henry, die de paal trof.

Zo blijft Inter fier bovenaan staan in de Serie A. Voor Juventus, dat met een gelijkspel van Inter in punten gelijk had komen te staan als het zondag zelf wint van Salernitana, is de zege van i Nerazzurri een hard gelag.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Internazionale 19 15 3 1 35 48 2 Juventus 18 13 4 1 16 43 3 AC Milan 18 11 3 4 12 36 4 Fiorentina 18 10 3 5 9 33 5 Bologna 19 8 8 3 6 32 6 Atalanta 18 9 2 7 9 29 7 AS Roma 18 8 4 6 10 28 8 Napoli 18 8 4 6 7 28 9 Lazio 18 8 3 7 2 27 10 Torino 18 6 6 6 -3 24 11 Monza 18 5 7 6 -2 22 12 Genoa 19 5 6 8 -4 21 13 Lecce 18 4 8 6 -5 20 14 Frosinone 18 5 4 9 -8 19 15 Udinese 18 2 11 5 -10 17 16 Sassuolo 18 4 4 10 -8 16 17 Cagliari 18 3 5 10 -15 14 18 Hellas Verona 19 3 5 11 -10 14 19 Empoli 18 3 4 11 -20 13 20 Salernitana 18 2 6 10 -21 12

