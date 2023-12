Krankzinnige actie Jiménez helpt Newcastle uit de brand bij terugkeer Botman

Newcastle United heeft zaterdagmiddag een overtuigende zege geboekt in de Premier League. Op eigen veld werd met 3-0 gewonnen van Fulham. Kantelpunt in de wedstrijd was een rode kaart voor Raúl Jiménez, die halverwege de eerste helft mocht inrukken. Alle doelpunten vielen in het tweede bedrijf. Sven Botman kwam voor het eerst sinds 24 september weer in actie.

Het duel tussen Newcastle en Fulham ging gelijk op in het eerste kwart, toen uit het niets Jiménez van het veld werd gestuurd. De aanvaller van de bezoekers kwam doldwaas invliegen op zijn directe tegenstander en werd meteen van het veld gestuurd.

Newcastle profiteerde optimaal van de overtalsituatie en trok het duel na rust naar zich toe. Lewis Miley tekende voor de openingstreffer na een klein uur spelen. De tiener, die na ruim een half uur binnen de lijnen kwam voor Joelinton, schoot raak op aangeven van Bruno Guimarães.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De pas zeventienjarige Miley werd daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit in de clubgeschiedenis van Newcastle. Amper tien minuten na zijn goal werd de score verdubbeld door Miguel Almirón.

De Paraguayaan kreeg de bal bij toeval voor de voeten nadat doelman Bernd Leno mistastte: 2-0. Almirón tekende daarmee voor zijn derde competitietreffer van het seizoen en zag tien minuten voor tijd de eindstand bepaald worden door Dan Burn.

De boomlange verdediger werkte de bal in twee instanties achter Leno na een voorzet vanaf de rechterkant van Guimarães. Voor manager Eddie Howe was dat het moment om Botman zijn terugkeer te gunnen.

De Nederlander stond sinds 24 september aan de kant met een blessure en moest onder meer interlands met het Nederlands elftal missen, maar keerde tegen Fulham dus terug. Newcastle klimt door de zege over Manchester United heen en staat nu zesde.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 16 11 4 1 21 37 2 Arsenal 16 11 3 2 18 36 3 Aston Villa 16 11 2 3 15 35 4 Manchester City 17 10 4 3 20 34 5 Tottenham Hotspur 17 10 3 4 12 33 6 Newcastle United 17 9 2 6 15 29 7 Manchester United 16 9 0 7 -3 27 8 Brighton & Hove Albion 16 7 5 4 5 26 9 West Ham United 16 7 3 6 -4 24 10 Chelsea 17 6 4 7 2 22 11 Fulham 17 6 3 8 -3 21 12 Brentford 16 5 4 7 1 19 13 Wolverhampton W. 16 5 4 7 -5 19 14 AFC Bournemouth 16 5 4 7 -9 19 15 Crystal Palace 17 4 5 8 -8 17 16 Nottingham Forest 17 3 5 9 -13 14 17 Everton 16 7 2 7 0 13 18 Luton Town 16 2 3 11 -15 9 19 Burnley 16 2 2 12 -18 8 20 Sheffield United 17 2 2 13 -31 8

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties