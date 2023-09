Krankzinnig slot bij Tottenham maakt doelpunt van Gustavo Hamer waardeloos

Zaterdag, 16 september 2023 om 18:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:28

Een krankzinnige slotfase heeft Tottenham Hotspur zaterdag drie punten opgeleverd. De ploeg van manager Ange Postecoglou leek tegen Sheffield United lang op weg naar een nederlaag door een doelpunt van ex-Feyenoorder Gustavo Hamer, maar twee treffers diep in blessuretijd boden uitkomst. Richarlison en Dejan Kulusevski tilden de score met goals in minuut 90+8 en 90+10 naar 2-1. The Spurs stijgen zo naar de tweede plek in de Premier League; Sheffield staat zeventiende.

De Noord-Londenaren begonnen onveranderd aan de wedstrijd ten opzichte van het met 2-5 gewonnen duel met Burnley in de vorige speelronde. Dat betekende dat hattrickheld tegen Burnley Heung-min Son weer in de punt van de aanval startte en dat Postecoglou ook weer een plekje centraal achterin had ingeruimd voor Micky van de Ven. Bij Sheffield werd Hamer op het middenveld vergezeld door Manchester City-huurling James McAtee, die deze zomer nog gelinkt werd aan Feyenoord.

Tottenham was de betere partij in de eerste helft, en het was een klein wonder dat het niet tot scoren kwam. Pape Sarr, Yves Bissouma, Son, Manor Solomon en James Maddison zagen hun inzetten allemaal gekeerd worden door doelman Wesley Foderingham, terwijl Dejan Kulusevki en opnieuw Maddison later naast schoten. Sheffield kwam ondertussen niet verder dan twee kansjes voor Oliver McBurnie en McAtee, maar was al blij dat het zonder tegentreffers ging rusten.

Een kwartier voor tijd kwam Sheffield verrassend op voorsprong. Hamer kreeg de bal na een lange inworp pardoes voor de voeten en schoot die via de binnenkant van de paal beheerst binnen: 0-1. The Spurs bleven jagen op doelpunten en kregen daarvoor twaalf minuten blessuretijd. In de achtste daarvan kopte invaller Richarlison uit de vijftiende (!) hoekschop van Tottenham deze middag binnen: 1-1. Het werd nog mooier voor de Londenaren toen Kulusevski twee minuten later de winnende maakte. De aanvaller werd in het strafschopgebied aangespeeld door Richarlison en verschafte zichzelf na zijn aanname de ruimte om binnen te vuren: 2-1. Sheffield beëindigde de wedstrijd met tien man door een hele late tweede gele kaart voor Oliver McBurnie.