Kramer rookt sigaar en zingt bekend Feyenoord-liedje in kleedkamer van RKC

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Michiel Kramer, die op opmerkelijke wijze feest viert in de kleedkamer van RKC Waalwijk.

RKC heeft zich ondanks een 3-1 nederlaag bij PSV verzekerd van handhaving in de Eredivisie. Kramer viert dat na afloop in de kleedkamer van de Waalwijkers op geheel eigen wijze, zo laat de spits zien op zijn Instagram Stories.

Kramer heeft een sigaar in zijn mond en zingt een aantal liedjes. Opmerkelijk genoeg brengt Kramer ook het bekende Feyenoord-liedje Hand in hand kameraden ten gehore in de kleedkamer van RKC. Kramer speelde tussen 2015 en 2018 voor Feyenoord, zijn favoriete club.

