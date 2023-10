Kramer richt zich op X tot Dennis Higler: ‘Zijn er ook scheidsrechters met...’

Zondag, 22 oktober 2023 om 17:44 • Bart DHanis • Laatste update: 18:53

Michiel Kramer heeft zijn onvrede geuit op Dennis Higler. Op social media-platform X richt de spits van RKC Waalwijk zich tot de leidsman bij het duel tussen FC Utrecht en Ajax (4-3). “Zijn er ook nog scheidsrechters met persoonlijkheid? Man man man”, schrijft Kramer. Hij richt zich zo tot Higler.

Zijn er ook nog scheidsrechters met persoonlijkheid ? Man man man. — Michiel Kramer (@kramerinho) October 22, 2023

De arbiter legde het spel in Utrecht tot twee keer toe stil, omdat er bekertjes op het veld werden gegooid. Higler volgde echter enkel ‘het protocol’ van de KNVB. Van de KNVB moet het spel worden stilgelegd wanneer bekers op het veld worden gegooid. Het spel mag pas worden hervat als de gooier uit het stadion is verwijderd.

Bij de eerste keer dat Higler het spel stillegde, zei hij hoorbaar op camera tegen Saïd Bakkati, assistent van Maurice Steijn bij Ajax, dat hij 'het geen tweede keer kon negeren’. Eerder filmde de cameraploeg van ESPN ook al een bekertje op het veld, maar toen werd er doorgespeeld.