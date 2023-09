Kramer maakt Doelpunt v/h Jaar en krijgt vraag over beschikbaarheid voor Oranje

Dinsdag, 5 september 2023 om 15:33 • Bart DHanis

Afgelopen maandag stonden de Eredivisie-awards van sportzender ESPN op het programma. In Utrecht kwamen de hoofdrolspelers van afgelopen Eredivisie-seizoen samen om de prijzen in ontvangst te nemen. Verslaggever Jelle Kusters was namens Voetbalzone aanwezig en ging in gesprek met verschillende prominenten uit het Nederlandse voetbal. De hele rapportage is te zien op het Youtube-kanaal van Voetbalzone!

Orkun Kökçü werd uitgeroepen tot de Eredivisie Speler van het Jaar 2022/23. De voormalig middenvelder van Feyenoord kreeg de prijs uitgereikt door zijn vader en moeder en was zichtbaar emotioneel toen hij de bokaal in ontvangst nam. De spelverdeler van Benfica was vooral emotioneel omdat hij weet wat hij allemaal heeft moeten doen om zijn huidige niveau te bereiken. “Het was vooral de rit die ik vanaf het begin van het vorige seizoen tot nu heb gemaakt, dat bracht veel emotie. Elke keer als ik het traject afspeel in mijn hoofd, word ik emotioneel.’’

Ook de prijs voor Topscorer van het Jaar werd maandagavond uitgereikt. Afgelopen seizoen waren er twee spelers met het meeste aantal treffers: Xavi Simons (PSV) en Tasos Douvikas (FC Utrecht) scoorden allebei negentien keer. Sinds het vertrek van Douvikas naar Celta de Vigo gaat het niet goed met zijn oude club. Utrecht staat na vier duels op nul punten en bovendien heeft de club een doelsaldo van -9. Desondanks heeft Douvikas alle vertrouwen in een goede afloop. “De kwaliteit is er en ik ben er van overtuigd dat het team de weg omhoog weer gaat inslaan.’’

Het Doelpunt van het Jaar werd gemaakt door Michiel Kramer. Zijn treffer tegen Go Ahead Eagles was volgens hemzelf ook gelijk een van de mooiste treffers uit zijn carrière. “Ja, ik denk dat hij redelijk in de buurt komt. Ik heb wel al wat mooie goals gemaakt met mijn hoofd, maar technisch was deze wel de mooiste.’’ Vervolgens werd de spits van RKC Waalwijk gevraagd naar zijn beschikbaarheid voor Oranje. ‘’Volgens mij heeft Ronald Koeman genoeg opties om uit te kiezen, dus op dit moment zijn er genoeg alternatieven”, zei Kramer lachend.