Kramer hoort vonnis KNVB na ‘onprofessioneel, obsceen juichgebaar’

Donderdag, 24 augustus 2023 om 12:12 • Tom Rofekamp

De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft Michiel Kramer een berisping opgelegd voor zijn gedragingen tijdens RKC Waalwijk - AZ (1-3). De spits van de Waalwijkers maakte in het duel een juichgebaar richting het publiek, dat door de aanklager als 'obsceen' wordt betiteld. Dat betekent dat Kramer nu niet wordt bestraft, maar bij een herhaling van zijn gedrag wel.

Kramer verzilverde zondag vijf minuten voor rust een strafschop, waarmee hij de score opende in het Mandemakers Stadion. Vervolgens bracht hij zijn hand richting zijn kruis voor het gebaar. Kramer legde het na afloop zelf uit als het schetsen van het ontpoppen van een champagnefles, maar de aanklager acht dat ongeloofwaardig bij het zien van de televisiebeelden.

Michiel Kramer verklaart zijn bijzondere manier van juichen?? — ESPN NL (@ESPNnl) August 21, 2023

"De aanklager kwalificeert een dergelijke gedraging als onprofessioneel gezien de voorbeeldfunctie die de heer Kramer als speler en aanvoerder van RKC Waalwijk heeft", zo valt te lezen op de KNVB-website. Er wordt niet duidelijk wat voor straf Kramer te wachten staat bij een herhaling van het gedrag. De spits zelf heeft nog niet gereageerd op het vonnis.

Trainer Henk Fraser liet al weten achter Kramers verhaal te staan, zo gaf hij te kennen tegenover ESPN. "Ik kan me wel voorstellen dat je de champagnefles tussen je benen hangt. Ik geloof hem als hij dat zegt. Ik ga me verder ook niet uitlaten over dit soort zaken. Ik vind ook wel dat we in de totaliteit wat doorslaan", sprak Fraser na het duel.