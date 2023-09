Kramer gooit olie op vuur richting duel met Ajax: ‘Willen ze extra tikkie geven’

Zaterdag, 30 september 2023 om 14:11 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:46

Michiel Kramer neemt het zaterdagavond met RKC Waalwijk op tegen Ajax, dat totaal uit vorm is. De Amsterdammers wisten dit Eredivisie-seizoen slechts één van de vijf wedstrijden te winnen, en staan daardoor op een voorlopige veertiende plaats. Als het aan Kramer ligt, weet Ajax zaterdag ook wedstrijd zes niet te winnen. “We gaan proberen ze nog een extra tikkie mee te geven”, zegt hij in het Algemeen Dagblad.

Afgelopen weekend stond Ajax in eigen huis met 0-3 achter tegen Feyenoord, toen de wedstrijd na wangedrag van Ajax-fans werd gestaakt. Woensdag werd de wedstrijd uitgespeeld, en wonnen de Rotterdammers uiteindelijk met 0-4. Kramer, die zelf tussen 2015 en 2018 voor Feyenoord speelde, geeft aan dat hij De Klassieker van afgelopen week ‘met plezier’ heeft beleefd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Als Feyenoord wint van Ajax, op deze manier, in de ArenA… Ja, dan kan ik daar alleen maar van genieten”, vertelt hij in gesprek met het AD. “Hoe je het wendt of keert: Ajax heeft met Berghuis, Bergwijn, Brobbey, Taylor en jonge talenten toch heel veel kwaliteit. De puzzelstukjes zijn niet op de juiste plek gevallen en als team zijn ze kwetsbaar.”

“Het vertrouwen ontbreekt en er is onrust”, ziet Kramer. “Daarom speelde Volendam natuurlijk ook liever nu tegen ze. Maar het is en blijft Ajax. Wij zullen alles moeten geven. Als we kunnen brengen wat we tegen Twente lieten zien (1-0 winst, red.), kun je ook tegen een topclub resultaat halen. Dat is Ajax natuurlijk nog steeds. We gaan in ieder geval proberen ze nog een extra tikkie mee te geven.”