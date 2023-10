Kramer deelt ervaring van spelen tegen Ajax en ziet ‘onzekere’ achilleshiel

Maandag, 2 oktober 2023 om 21:16 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:50

Ajax heeft afgelopen weekend geen goede indruk achtergelaten op Michiel Kramer.

Te gast in de uitzending van Veronica Offside blikt de spits van RKC Waalwijk terug op het Eredivisie-duel met de Amsterdammers, dat overigens gestaakt werd vanwege het uitvallen van doelman Etienne Vaessen. Met name Josip Sutalo maakte een ‘onzekere indruk’ op Kramer.

“Ajax maakte een moeizame indruk op me”, zo vertelt de spits desgevraagd. “Ik heb het idee dat het voetbal ver te zoeken is, omdat die jongens gewoon geen vertrouwen hebben. Die Sutalo... hij maakte de rest gewoon onzeker. Ik had zelf het idee dat hij er ook niet heel lekker in zat. Hij is toch wel heel onzeker.”

“Zeker in de tweede helft gaven ze veel lange ballen. Dat hadden we al wel een beetje voorspeld om eerlijk te zijn. Rondom Brobbey was er verder ook weinig beweging en er was weinig initiatief om aan te sluiten. Bij Ajax denk je normaal altijd van achteruit opbouwen, maar nu is dat een beetje weg”, aldus Kramer.

De eveneens aanwezige Hugo Borst sluit zich volledig aan bij zijn tafelgenoot. “Als ik naar die jongen kijk, dan zie ik gewoon een onzeker mens. Ik kan me ook niet voorstellen dat je Kroatisch international bent en dat ook zo speelt.”

“Hij is gewoon het bewijs dat Ajax totaal geen team is”, vervolgt Borst. “Kennelijk is de communicatie hopeloos. Maar die jongen geeft echt absurde passes. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Het kan gewoon niets anders zijn dan puur stress.”

Wim Kieft vraagt zich af of Sutalo überhaupt het bij Ajax verlangde niveau aankan. “We kunnen wel blijven zeggen dat het een goede voetballer zal zijn, maar we zijn nu zes of acht wedstrijden verder en het lukt mij nog steeds niet om het te zien. Steijn heeft het dan ook verkeerd gezien.”

“Het lijkt gewoon niet op Ajax”, besluit Kieft. “Het is wel opmerkelijk, want vanaf de jaren zeventig speelt Ajax al op een bepaalde manier. Dat zat er altijd in, maar nu is dat gewoon minder omdat ze met allemaal buitenlanders spelen.”