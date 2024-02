Kramer: â€˜Alsjeblieft zeg. Natuurlijk is dit fout, het gaat om miljoenen!â€™

Kramer: ‘Alsjeblieft zeg. Natuurlijk is dit fout, het gaat om miljoenen!’

Michiel Kramer begrijpt weinig van het beleid van Excelsior. De spits van RKC Waalwijk verbaast zich erover dat de Kralingers op Deadline Day voor de transfer van Couhaib Driouech gingen liggen, ondanks dat er een bod van meer dan vier miljoen euro van PSV lag.

PSV leek donderdagavond de strijd om Drioeuch te gaan winnen van Feyenoord. De 21-jarige linksbuiten was zelfs al onderweg naar Eindhoven voor zijn medische keuring toen Excelsior de stekker uit de deal trok. De Rotterdammers konden geen vervanger meer halen.

"Niels van Duinen (technisch directeur van Excelsior, red.) heeft een goede keuze gemaakt, toch?", reageert Kramer sarcastisch in FC Rijnmond. "Nee, natuurlijk niet. Alsjeblieft zeg. Ik vind dat hij een fout maakt daarin."

Excelsior had meer dan vier miljoen euro kunnen opstrijken. "Dat is op de eerste plaats vrij veel geld voor Excelsior", zegt Kramer. "Het tweede is: het is een goede speler, die de laatste weken goede dingen laat zien, maar het is niet zo dat heel Excelsior draait om Driouech."

Ook oud-spits Mario Bilate begrijpt Excelsior niet. "Met alle respect: je staat elfde en bent Excelsior. Je hebt een goede buitenspeler in huis. Dan kun je hem verkopen voor meer dan vier miljoen. Dan ben je toch gek als je het niet doet?"

Dennis van Eersel, verslaggever van Rijnmond keek ook op standpunt van Excelsior. "Vier miljoen is bijna de helft van de begroting van Excelsior."

"Stel je voor dat Feyenoord een bod op Santiago Gimenez weigert dat net zo groot is als de helft van de begroting? Dat is toch niet verantwoord?", vindt Van Eersel.



