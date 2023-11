Krakers in EK-kwalificatie: ItaliÃ« mag niet verliezen, mogelijk twee debutanten

Krakers in EK-kwalificatie: Italië mag niet verliezen, mogelijk twee debutanten

Maandag, 20 november 2023 om 19:40 • Jonathan van Haaster

Dinsdagavond worden er drie absolute krakers afgewerkt in de EK-kwalificatie. In drie groepen gaan zes landen onderling uitmaken wie zich plaatst voor het EK. Kazachstan en Moldavië grijpen bij winst hun allereerste EK-ticket ooit. Italië mag in Duitsland niet verliezen van Oekraïne.

Tsjechië - Moldavië (Ziggo Sport Select, schakelkanaal)

Tsjechië was vooraf één van de grote favorieten voor de eindzege in Groep E, maar heeft de verwachtingen nog niet helemaal kunnen waarmaken. De Midden-Europeanen staan na zeven speelrondes op de tweede plaats met twaalf punten en hebben aan een gelijkspel genoeg om zich te plaatsen. De Tsjechen moeten wel winnen om kans te blijven maken op de eindzege in de groep.

Moldavië presteert boven verwachting goed en wist de Tsjechen in eigen huis al op een 0-0 gelijkspel te houden. De Oost-Europeanen staan momenteel vierde met tien punten. Polen, dat derde staat met elf punten, is al uitgespeeld. Een zege van Moldavië zou dan ook voor een primeur zorgen: nog nooit kwalificeerde dat land zich voor een eindtoernooi.

Resterend programma Groep E:

20:45 uur: Tsjechië - Moldavië

20:45 uur: Albanië - Faeröer Eilanden

Stand Groep E:

1. Albanië 7 - 4

2. Tsjechië 7 - 12

3. Polen 8 - 11

4. Moldavië 7 - 10

5. Faeröer Eilanden 7 - 1

Oekraïne - Italië (Ziggo Sport Docu)

Na zeven speelrondes staan Italië en Oekraïne op dertien punten. Koploper Engeland (negentien punten) is voor beide ploegen al een tijdje uit zicht. Gezien het onderlinge resultaat heeft Italië het voordeel ten opzichte van Oekraïne. In september boekten de manschappen van bondscoach Luciano Spalletti een cruciale 2-1 zege.

Oekraïne heeft dan weer het 'thuisvoordeel'. Vanwege de oorlog in dat land moet de ploeg zijn wedstrijden elders afwerken. Dinsdagavond is de BayArena in Leverkusen het decor voor het allesbeslissende duel. Oekraïne was er driemaal bij op een EK: 2020, 2016 en 2012. Italië won drie jaar geleden EURO 2020.

Resterend programma Groep H:

20:45 uur: Oekraïne - Italië

20:45 uur: Noord-Macedonië - Engeland

Stand Groep H:

1. Engeland 7 - 19

2. Italië 7 - 13

3. Oekraïne 7 - 13

4. Noord-Macedonië 7 - 7

5. Malta 8 - 0

Slovenië - Kazachstan (Ziggo Sport Select, schakelkanaal)

Slovenië heeft in eigen huis genoeg aan een punt tegen Kazachstan om zich van plaatsing te verzekeren. Het land had het EK-ticket afgelopen weekend al kunnen grijpen, ware het niet dat er verloren werd van Denemarken (2-1). Slovenië staat derhalve op 19 punten en heeft er daarmee één meer dan Kazachstan, dat nog nooit zó goed presteerde in een EK-kwalificatie.

Een overwinning is dus noodzaak voor de Kazachen, die de thuiswedstrijd tegen de Slovenen ondanks een 1-0 voorsprong met 1-2 verloren. Onderling resultaat zal hoe dan ook geen rol spelen in de eindstand van Poule H. Net als voor Moldavië zou de aanwezigheid van Kazachstan op een EK een primeur zijn.

Resterend programma Groep H:

20:45 uur: Slovenië - Kazachstan

20:45 uur: Noord-Ierland - Denemarken

20:45 uur: San Marino - Finland

Stand Groep H:

1. Denemarken 9 - 22

2. Slovenië 9 - 19

3. Kazachstan 9 - 18

4. Finland 9 - 15

5. Noord-Ierland 9 - 6

6. San Marino 9 - 0