Krabbendam noemt 3 obstakels die deal Feyenoord voor Rodriguez lastig maken

Feyenoord is ‘redelijk dicht bij’ de komst van de Uruguayaanse jeugdinternational Luciano Rodrguez, zo gaf directeur Dennis te Kloese zondagavond te kennen tegenover Voetbal International. Volgens journalist Martijn Krabbendam zijn er echter wel enkele obstakels die een deal voor de twintigjarige aanvaller van Liverpool FC uit Montevideo complex maken.

Te Kloese liet namelijk weten dat er ook ‘veel concurrentie’ voor de handtekening van Rodriguez is. Benfica is ook concreet en zou ‘op het vinkentouw’ voor de rechtsbuiten zitten.

Daarnaast is het nog de vraag tegen hoeveel procent van de transferrechten Feyenoord Rodriguez over wil en kan nemen. “Feyenoord haalde eerder Santiago Gimenez in een vergelijkbare deal weg bij Cruz Azul en kocht later steeds meer procent van de rechten bij, zodat de aanstaande inkomende transfersom van de spits nu voor negentig procent voor Feyenoord is”, aldus Krabbendam.

Toen Marcos Senesi de club verruilde voor Bournemouth, had diens werkgever vóór Feyenoord, San Lorenzo, recht op naar verluidt twintig procent van de transfersom.

Het laatste obstakel is volgens Krabbendam het tijdsverschil met Zuid-Amerika, al schrijft het fanmedium 1908.nl dat Feyenoord, mocht het noodzakelijk zijn, bij machte is om Rodríguez medisch te keuren in het buitenland.

De aanvaller speelt dinsdag in Venezuela met Uruguay Onder 23 een kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen tegen de leeftijdsgenoten van Peru. De Rotterdammers hebben nog tot donderdag 23:59 (deadline transferwindow) de tijd om tot een akkoord te komen met het Uruguayaanse Liverpool FC.

Reactie Slot

Trainer Arne Slot bevestigde zondag voor de camera's van ESPN dat Feyenoord jaagt op de handtekening van Rodriguez. "Hij is een rechtsbuiten die in de spits kan", legde Slot het profiel van het beoogde doelwit bloot.

"Maar hij is ook een speler met een geweldige traptechniek bij standaardsituaties en eentje die uit het niets een goal kan maken." Het zijn specifieke kwaliteiten die de oefenmeester graag aan zijn selectie toevoegt.

