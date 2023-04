Krabbendam denkt dat Feyenoord-transfer doorgaat: ‘Een uitstekende speler’

Dinsdag, 18 april 2023 om 16:38 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:57

Martijn Krabbendam denkt dat de transfer van Ramiz Zerrouki naar Feyenoord deze zomer alsnog rond gaat komen. Dat zegt de clubwatcher van Voetbal International in de Dick Voormekaar Podcast Extra. De 24-jarige middenvelder van FC Twente zag zijn droomtransfer naar De Kuip dit seizoen meermaals afketsen omdat de Tukkers hem niet wilden laten gaan. De Rotterdammers boden afgelopen winter liefst acht miljoen euro voor de zeventienvoudig Algerijns international.

“Ik denk het wel”, reageert Krabbendam op de vraag van een luisteraar ‘of Feyenoord echt terug gaat komen voor Zerrouki’. “Ik denk ook dat hij gaat komen. Feyenoord heeft eigenlijk in de winter, toen ze zich voor het laatst meldden, al aangekondigd dat ze nog een keer terug zouden komen en dat FC Twente kon verwachten dat ze nog een keer een bod gingen doen. Die jongen is ook niet voor niets zo rustig gebleven. Ik denk eigenlijk dat Zerrouki ook wel wist dat Feyenoord terug zou komen voor hem.”

Michel van Egmond, vaste gast bij de podcast, is lovend over de mentaliteit van Zerrouki. “Voor zover ik het gevolgd heb is hij niet van slag geraakt van alle commotie en het gezeur. Zijn spel heeft er niet onder geleden.” Krabbendam haakt in: “Hij was wel teleurgesteld natuurlijk, maar dat heeft hij niet laten blijken. Enorm professioneel.” Dat is ‘een hele goede indicatie’, aldus Van Egmond. “Dat past precies in de lijn van Gernot Trauner en Dávid Hancko: dat zijn ook gasten die zich niet gek laten maken.” Feyenoord versterkte zich onlangs met Thomas van den Belt van PEC Zwolle, wat eveneens een defensieve middenvelder is. Die transfer lijkt dus geen invloed te hebben op de interesse van de Rotterdammers in Zerrouki.

“Het is een uitstekende speler”, gaat Krabbendam verder over de middenvelder van de nummer zes van de Eredivisie. “Natuurlijk hoopt FC Twente dat er misschien clubs uit Frankrijk, Duitsland en Engeland voor hem gaan komen en meer bieden. Uiteindelijk bepaalt Zerrouki zelf waar hij naartoe gaat. Die heeft natuurlijk ook al gesproken met Arne Slot. Nou, dan weet je het wel. Het zou toch een hele goede aanwinst zijn? Ze hebben dan ook Mats Wieffer en Quinten Timber nog. Orkun Kökçü zal wel weggaan, maar Feyenoord heeft natuurlijk een plan opgesteld met hoe ze het opnieuw gaan inrichten.” Zerrouki heeft nog een contract tot medio 2024 in Enschede, al heeft FC Twente wel de optie om die verbintenis met één seizoen te verlengen.