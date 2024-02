Kraay zucht: ‘Ik ben groot fan van Arne Slot, maar dit is geen excuus’

Hans Kraay junior vindt dat Arne Slot niet moet klagen over het drukke speelschema van Feyenoord. De trainer van de Rotterdammers benadrukte na uitschakeling tegen AS Roma dat de Europese verplichtingen zwaar wegen voor zijn spelers, zeker ook omdat slechts drie dagen later het uitduel met Almere City FC wacht.

"Ik dacht vooraf al dat het de moeilijkste wedstrijd van deze week zou worden", zei Slot donderdagavond laat in gesprek met ESPN. "En dat zullen mensen een rare uitspraak vinden misschien. Omdat AS Roma veel meer individuele kwaliteit heeft dan Almere City."

"Maar je moet hier om 21:00 voetballen in een uitwedstrijd. En het zijn ook nog verlengen en penalty's geworden", verwees de Feyenoord-coach naar de lange avond in het Stadio Olimpico. "We hebben heel diep moeten gaan en het is nu al 00:30 ofzo, denk ik. En we moeten onze vlucht nog halen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"En dan moet je tegen Almere City, dat een heel goed seizoen draait. En die denk ik heel veel zin hebben om tegen Feyenoord te spelen", aldus Slot, die met zijn elftal zondagmiddag dus aantreedt tegen de huidige nummer tien in de Eredivisie.

Kraay

Presentator Milan van Dongen vanmerkt op dat Mossou in de lach schiet na het beluisteren van het interview met Slot. "Hans (Kraay, red.) begint te zuchten, en ik moet er om lachen", aldus de journalist van het

"Ik ben groot fan van Arne Slot. Geweldige trainer", countert Kraay zondag in het praatprogramma. "Maar dit.... Je kan dit niet als excuus aanhalen. Dit hoort er allemaal bij als je in de top speelt en je voor de Europa Cup wil spelen."

Mossou vindt het van Slot het meer een 'toneelstukje richting de spelers'. "Zo van: 'Let op, we moeten zondag naar Almere'. Ik denk dat Slot dit probeert te gebruiken", aldus de volger van de Eredivisie.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties