Kraay ziet ideale partner voor De Jong in Eredivisie: ‘Wordt het gouden duo’

Dinsdag, 5 september 2023 om 07:35 • Wessel Antes

Hans Kraay junior is van mening dat Jerdy Schouten naast Frenkie de Jong op het middenveld van Oranje moet spelen. Dat zegt de analist van ESPN in gesprek met verslaggever Jelle Kusters van Voetbalzone. Hoewel de 26-jarige Schouten momenteel niet tot de selectie van bondscoach Ronald Koeman behoort, weet Kraay zeker dat hij dit seizoen terugkeert in het Nederlands elftal. De kersverse middenvelder van PSV speelde tot op heden slechts één interland.

Kraay denkt dat Schouten de beste optie is om het middenveld te controleren met De Jong. “Hij zou er naast moeten spelen. Momenteel is hij niet geselecteerd, maar dat gaat gebeuren. Dat wordt voor de komende vijf of zes jaar een duo, Schouten en De Jong. Daar kan je alle ballen aan kwijt en ze kunnen allebei ook nog verdedigen, wat niet veel mensen willen zien. Maar dat wordt het gouden duo, met honderd procent zekerheid.” PSV pikte Schouten deze zomer op bij Bologna. De controleur kwam voor minstens 12 miljoen euro over uit Italië en staat momenteel op vier duels in de hoofdmacht van de Eindhovenaren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoewel Kraay overduidelijk fan is van Schouten, speelde de controleur tot op heden slechts één duel in Oranje. Voormalig bondscoach Louis van Gaal liet de rechtspoot uit Spijkenisse ruim een jaar geleden als basisklant debuteren op bezoek bij Wales (1-2). Schouten deed ruim 67 minuten mee in het gewonnen Nations League-duel en werd na rust vervangen door De Jong. Daarvoor verzorgde de PSV’er nog de assist bij de 0-1 van Teun Koopmeiners. Vervolgens raakte Schouten uit beeld bij Oranje.

Ruud Gullit

Ziggo Sport-analist Gullit gaf in februari van dit jaar al aan dat hij Schouten vaker wil zien in Oranje. “Ik vind hem ideaal om met Frenkie de Jong op het middenveld te spelen. Honderd procent. Hij wil altijd snel spelen, snel naar voren. Hij is rustig aan de bal... Een geweldige speler”, zo zei hij in Rondo. “Ik ga ervan uit dat Ronald hem selecteert.” Onder Ronald Koeman werd de middenvelder echter nog nooit opgeroepen voor Oranje. Schouten zat voor deze interlandperiode niet eens bij de voorselectie van Koeman.