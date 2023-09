Kraay tegen Slot: ‘Tegen mij zei hij bloedserieus dat hij kan spelen dinsdag’

Zaterdag, 16 september 2023 om 19:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:07

Voor de momenteel geblesseerde Ayase Ueda komt het Champions League-treffen op dinsdagavond met Celtic te vroeg. Dat benadrukt Feyenoord-trainer Arne Slot na de ruime zege van de Rotterdammers op sc Heerenveen (6-1). Hans Kraay jr. vertelt de oefenmeester in een vraaggesprek dat de Japanner Kraay jr. heeft laten weten dat hij tegen Celtic wél kan spelen. Slot wil echter geen risico nemen met zijn spits.

Feyenoord heeft tegen Celtic een spitsenprobleem. Naast de geschorste Santiago Giménez kan Slot ook geen beroep doen op Ueda. Kraay jr. denkt echter dat de aanvaller wellicht tóch inzetbaar is in het Champions League-duel. “Ik liep Ueda tegen het lijf en die spreekt net als ik uitstekend Engels”, zegt de journalist bij ESPN tegen Slot. “Hij zei: ‘Als de trainer me dinsdag tegen Celtic nodig heeft, dan zou het kunnen dat ik start.'” De woorden van Kraay jr. werken op de lachspieren van Slot. “Ueda keek er serieus bij. Sta je me nu uit te lachen?”, vraagt Kraay jr.

Slot: “Ik lach niemand uit, maar dat is absoluut geen serieuze gedachte. Er spelen vijf Japanners bij Celtic, dus het is voor hem echt een wedstrijd die hij ongelooflijk graag wil spelen. Ik heb hem vorige week ook een paar keer gezegd: ‘Over een week tegen Celtic, hè. Je bent er toch klaar voor?’ Toen zei Ueda tegen mij ook: ‘Ik ben er klaar voor trainer als je me nodig hebt.’ Dat is ook wel een beetje de Japanse mentaliteit, hij vindt het moeilijk om tegen een leidinggevende ‘nee’ te zeggen, maar de medische staf is compleet duidelijk dat hij niet kan spelen.”

Kraay probeert Slot vervolgens nogmaals in steenkolenengels te overtuigen van de woorden van Ueda. “Hij zei echt letterlijk tegen mij: ‘Hens, if he needs me, I’m ready to play?’” Slot lachend: “Ueda spreekt goed Engels als ik het zo hoor. Zei hij ook echt ‘Hens’?”, waarop Kraay jr. knikt: “Hij zei ‘crazy Hens'.” Voor Slot is het meespelen van Ueda echter geen optie. “Ik denk dat de medische staf mij compleet afmaakt als we dat überhaupt overwegen”, aldus de oefenmeester van Feyenoord.