Kraay stoort zich enorm aan ‘kindercrèche’ en spreekt De Jong daarop aan

Zondag, 30 april 2023 om 21:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:46

Luuk de Jong is blij met de gewonnen bekerfinale van PSV, dat na strafschoppen (2-3) te sterk was voor Ajax in De Kuip. De aanvalsleider van de Eindhovenaren, die voortijdig naar de kant werd gehaald door trainer Ruud van Nistelrooij, erkent echter ook dat het gedrag van hem en sommige ploeggenoten niet de schoonheidsprijs verdient. De Jong zelf maakte zich bijvoorbeeld erg boos richting arbiter Dennis Higler na de openingstreffer van Ajax in de eerste helft.

Verslaggever Hans Kraay junior van ESPN brengt het gedrag direct na de door PSV gewonnen bekerfinale ter sprake. "Er zijn heel veel mensen, waaronder ikzelf, die zich enorm gestoord hebben, aan het gedrag van jullie allemaal in het veld. Kun je je dat voorstellen?" De Jong geeft toe dat er vervelende dingen zijn voorgevallen tijdens de eindstrijd. "Dat kan ik me voorstellen, ja. Er staat zoveel op het spel. We zijn emotioneel en mensen en we willen ten koste van alles winnen. En al ons dan onrecht ongedaan wordt... Het was gewoon een corner voor ons, die niet wordt gegeven. Dan ben ik daar heel emotioneel over."

?? Luuk de Jong over de gewonnen finale en het gedrag van de 22 spelers op het veld ??



“Als ons onrecht aan wordt gedaan, dan ben ik heel emotioneel” pic.twitter.com/Fk8EqNup9t — ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2023

"Ik snap dat dat soms iets te ver gaat", voegt De Jong daaraan toe. "Het ging echt veel te ver", countert Kraay direct. "En niet om jou hier te punishen hoor, maar we willen allemaal dat het rustig wordt in het stadion. En hier is het een soort kindercrèche, vind je niet?" De Jong is het opnieuw eens met de verslaggever. "Het is emotie. Beide teams kunnen niet meer voor het kampioenschap spelen en willen deze prijs winnen. En vorige week is er ook heel veel gebeurd tijdens de wedstrijd (PSV won met 3-0 van Ajax, red.)." Kraay wil vervolgens weten of De Jong als aanvoerder niet juist het goede voorbeeld moet geven. "Want jij springt ook overal op af."

"Dat klopt. Maar als er geen goede beslissing wordt genomen door de scheidsrechter, dan kom ik er op af. En als iemand een scheenbeschermer naar me toegooit, ga ik naar de scheidsrechter toe, want dat slaat ook nergens op. Dat soort dingen. Zie je mij ooit dat soort dingen doen? Nee. Dat soort dingen moet niet gebeuren. Ik ben het met je eens dat het te veel is, maar er staat zoveel op het spel en we willen zo graag winnen", aldus de realistische De Jong.

Analisten

Kees Kwakman deelt complimenten uit aan Kraay. "Heel goed dat hij de spelers hiermee confronteert. En de andere aanvoerder, Dusan Tadic, moet hij daarmee ook confronteren. Natuurlijk staat er veel op het spel en is er emotie. Dat snap ik wel, maar je kan ook te ver gaan. Voor mij is dat geen winnaarsmentaliteit hoor. Dat je bij elk opstootje vooraan staat en elkaar loopt te duwen. Dat is geen teken dat je wil winnen, echt niet", is Kwakman kritisch op De Jong en consorten.