Kraay roemt Feyenoorder met 0 minuten in De Kuip: ‘Beter dan Sutalo en Ávila’

Zondag, 8 oktober 2023 om 12:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:07

Hans Kraay junior is onder de indruk van de beginperiode van Antef Tsoungui in de Keuken Kampioen Divisie. Volgens de analist doet de Belgische centrale verdediger van FC Dordrecht opbouwend niets onder voor de centrumverdedigers van Ajax. Tsoungui streek enkele maanden geleden neer bij Feyenoord, waar hij de kans krijgt om zich op een lager niveau te ontwikkelen.

"Die heeft iets speciaals. Tsoungui bouwt beter op dan de centrale verdedigers (Josip Sutalo en Gastón Ávila, red.) van Ajax", is Kraay junior zondag in Goedemorgen Eredivisie lovend over de door Feyenoord aan Dordrecht verhuurde centrumverdediger.

"Hij zorgt elke keer voor een manmeersituatie op het middenveld. En hij kan ook nog koppen, Kortom, die is verkocht", aldus de verslaggever, die Tsoungui vrijdag fraaie dingen zag toen in de thuiswedstrijd van Dordrecht tegen SC Cambuur (5-2 overwinning).

"Maar deze Antef Tsoungui, zijn we daar iets te enthousiast over?", vraagt Kraay junior vervolgens aan zijn tafelgenoten. "Nee, dat vind ik absoluut niet", antwoordt Pascal Bosschaart, als assistent-coach verbonden aan Dordrecht.

"Ik denk dat je heel terecht zegt dat hij een hele goede speler is. Hij komt van Brighton vandaan en wij hebben ook heel veel beelden gezien van Brighton. En hij pakt het heel snel op. De 'maar' bij Antef is dat hij wel weet dat hij heel goed kan voetballen, en verdedigend heel sterk en snel is."

"Alleen de 'maar' is dat hij soms wel een beetje laconiek kan zijn, waardoor het ook weleens fout kan gaan. Soms dribbelt hij te veel met de bal het middenveld in, waardoor hij hem kwijtraak. Dat soort dingen moeten eruit. En als dat soort dingen eruit gaan, dan speelt hij helaas voor Dordt niet meer voor Dordrecht."

De pas twintigjarige Tsoungui staat er dus goed op bij Kraay junior, van wie hij weleens heeft gehoord. "Ik ken zijn naam. Ik ken hem niet zo goed, maar heb wel van hem gehoord", klonk het vrijdag bij ESPN. De huurling weet inmiddels ook dat hij door de analist is omschreven als 'the one to watch'.

"Ik probeer met daar niet door te laten beïnvloeden en mijn eigen spel te spelen. Het is uiteraard wel positief wanneer iemand als hij op zo'n manier over je praat. Ik neem het mee en gebruik het als motivatie voor de rest van het seizoen."

Tsoungui werd door Feyenoord overgenomen van Brighton, al werd de transfersom niet openbaar. Kort na zijn entree in Rotterdam besloot de regerend kampioen hem direct voor een seizoen te verhuren aan Dordrecht, waar hij inmiddels op acht duels staat. Tsoungui was vrijdag een van de uitblinkers in de met 5-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Cambuur.